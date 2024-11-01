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Philips Signage série 2000
La gamme Philips Signage série 2000 ramène l'affichage à l'essentiel : un écran fonctionnel 16 h/24, 7 j/7, élémentaire mais élégant, pour des intégrations simples sans superflu. Fonctionnant sous Android 14, en UHD et avec une luminosité de 400 nits.
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Avec une luminosité de 400 cd/m2, l'écran UHD Philips Signage série 2000 est conçu pour être utilisé 16 h/24, 7 j/7, parfait pour les entreprises actives du lever au coucher du soleil qui souhaitent faire forte impression.
Équipé d'Android 14, votre écran Philips Signage série 2000 repose sur une plateforme professionnelle offrant une connectivité fiable et une sécurité intégrée. Optimisé pour les applications Android natives, il permet l'installation directe de logiciels et d'applications Web, rendant inutile le recours à un lecteur multimédia externe.
Inscrivez votre affichage dans le futur grâce à notre approche modulaire. Vous avez la possibilité d'ajouter le Wi-Fi et le Bluetooth® avec le module CRD22 en option, ainsi que Philips ScreenShare. De plus, nous mettons l'accent sur la réutilisation et le recyclage, ainsi que sur le développement durable, avec une réduction des mises au rebut de DEEE.
Fonctions de base FailOver via la détection de branchement à chaud 5 V. Essentielle pour les applications commerciales exigeantes, la fonction FailOver via la détection de branchement à chaud 5 V vous permet de configurer une source de contenu secondaire qui sera automatiquement diffusée dans le cas peu probable d'une défaillance de la source média principale.
Grâce à Wave, libérez à distance la puissance, la polyvalence et l'intelligence de vos écrans Philips Signage série 2000. Cette plateforme cloud évolutive vous procure une maîtrise totale de votre système : installation et configuration simplifiées, surveillance et contrôle des écrans, mise à niveau du micrologiciel, gestion des playlists et programmation du fonctionnement. Vous économisez ainsi du temps et de l'énergie, tout en limitant votre impact environnemental.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Applications multimédias
Lecteur interne
Accessoires
Divers
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