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    Signage Solutions Philips Signage série 2000

    55BDL2050A/00

    Philips Signage série 2000

    La gamme Philips Signage série 2000 ramène l'affichage à l'essentiel : un écran fonctionnel 16 h/24, 7 j/7, élémentaire mais élégant, pour des intégrations simples sans superflu. Fonctionnant sous Android 14, en UHD et avec une luminosité de 400 nits.

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    Signage Solutions Philips Signage série 2000

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    Philips Signage série 2000

    Conception élémentaire : simplicité de l'affichage numérique

    • 55" (139 cm)
    • Avec Android 14
    • 400 cd/m²

    Fonctionnement 16 h/24, 7 j/7 pour un contenu opérationnel quand vous en avez besoin.

    Avec une luminosité de 400 cd/m2, l'écran UHD Philips Signage série 2000 est conçu pour être utilisé 16 h/24, 7 j/7, parfait pour les entreprises actives du lever au coucher du soleil qui souhaitent faire forte impression.

    Système professionnel sur puce Android 14.

    Équipé d'Android 14, votre écran Philips Signage série 2000 repose sur une plateforme professionnelle offrant une connectivité fiable et une sécurité intégrée. Optimisé pour les applications Android natives, il permet l'installation directe de logiciels et d'applications Web, rendant inutile le recours à un lecteur multimédia externe.

    Partage d'écran sans fil en option avec Philips ScreenShare.

    Inscrivez votre affichage dans le futur grâce à notre approche modulaire. Vous avez la possibilité d'ajouter le Wi-Fi et le Bluetooth® avec le module CRD22 en option, ainsi que Philips ScreenShare. De plus, nous mettons l'accent sur la réutilisation et le recyclage, ainsi que sur le développement durable, avec une réduction des mises au rebut de DEEE.

    Fonctions de base FailOver. Une garantie accrue pour des contenus diffusés en continu.

    Fonctions de base FailOver via la détection de branchement à chaud 5 V. Essentielle pour les applications commerciales exigeantes, la fonction FailOver via la détection de branchement à chaud 5 V vous permet de configurer une source de contenu secondaire qui sera automatiquement diffusée dans le cas peu probable d'une défaillance de la source média principale.

    Compatible Philips Wave pour la gestion d'appareil à distance.

    Grâce à Wave, libérez à distance la puissance, la polyvalence et l'intelligence de vos écrans Philips Signage série 2000. Cette plateforme cloud évolutive vous procure une maîtrise totale de votre système : installation et configuration simplifiées, surveillance et contrôle des écrans, mise à niveau du micrologiciel, gestion des playlists et programmation du fonctionnement. Vous économisez ainsi du temps et de l'énergie, tout en limitant votre impact environnemental.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      138.7  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      54.6  pouces
      Format d'image
      16:9
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Pas de masque
      0,315 x 0,315 mm
      Résolution optimale
      3840 x 2160 à 60 Hz
      Luminosité
      400  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      1 200:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion adaptive de-interlacing
      Technologie de la dalle
      ADS
      Système d'exploitation
      Android 14
      Brume sèche
      1 %

    • Connectivité

      Entrée vidéo
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Autres connexions
      USB 3.0 (x2)
      Sortie vidéo
      N/A
      Commande externe
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Sortie ligne
      3.5mm jack (fixed audio level)

    • Pratique

      Positionnement
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 3 x 3
      Contrôle du clavier
      • Lockable
      • Hidden
      Signal de la télécommande
      Lockable
      Boucle de signal
      IR Loopthrough
      Fonctions d'économie d'énergie
      ECO mode
      Contrôlable via le réseau
      RJ45

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 ~ 240 V CA
      Consommation (type)
      111  W
      Consommation en veille
      <0,5 W
      Classe énergétique
      G

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Formats vidéo
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1241,8  millimètre
      Poids du produit
      17,2  kg
      Hauteur de l'appareil
      712,6  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      63,6  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      48,89  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      28.06  pouces
      Fixation murale
      400 x 400 mm, M6
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      2.50  pouces
      Largeur du cadre
      13,9 mm (cadre régulier)
      Poids du produit (lb)
      37,92  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30 000  heure(s)
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C
      Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]
      10 à 90 % HR (sans condensation)

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      Lecture image USB
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Lecteur interne

      UC
      Quad core Cortex A73
      Processeur graphique
      ARM Mali G52 MC1
      Mémoire
      3GB RAM
      Stockage
      16GB

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Accessoires en option
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Turkish
      • Russian
      • Simplified Chinese
      • Spanish
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • CB
      • RoHS

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