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55BDL1007X/00
Voyez grand
L’écran pour vidéomosaïque X-Line est doté d’un taux de contraste élevé et d’un châssis mince. Son image nette attirera l’attention, aussi bien dans un aéroport que lors d’une conférence.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.
Intégrez la puissance d'un PC ou le module CRD50 propulsé par Android directement dans votre écran professionnel Philips. La fente OPS contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.
Dans une salle d’attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l’écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l’écran est toujours actif.
Connectez deux écrans professionnels Philips ou plus pour créer une vidéomosaïque sans recourir à des dispositifs externes. Il suffit d’un seul lecteur pour afficher le contenu sur 4 ou 40 écrans. Le contenu 4K est entièrement pris en charge; si vous affichez ce type de contenu sur quatre écrans, vous obtenez la meilleure résolution point-à-point possible.
Intégrez un système Android sur puce dans votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 optionnel est un dispositif OPS qui offre la puissance de traitement Android sans câbles. Il vous suffit de le glisser dans la fente OPS, qui contient toutes les connexions nécessaires à l'exécution du module (y compris l'alimentation électrique).
Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Applications multimédias
Accessoires
Divers
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