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À la pointe de l'innovation
Émerveillez vos invités avec un système d'affichage plus intelligent et rapide. Avec Wi-Fi intégré et conçu pour exécuter des applications Android, il représente la prochaine étape des solutions d'affichage.
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Enregistrez et écoutez du contenu grâce à la mémoire interne. Téléversez votre contenu multimédia dans l'écran et commencez la lecture du contenu tout de suite après son extraction. En action conjointe avec le navigateur interne, l'écran constitue également une mémoire cache lors de la diffusion du contenu en ligne. Si le réseau tombe en panne, la mémoire interne continue la lecture en se servant d'une version mise en cache du contenu, ce qui vous garantit que votre contenu multimédia reste à l'écran même si le réseau tombe en panne.
La continuité est un facteur crucial dans les applications commerciales. Même si les désastres sont peu fréquents, le système de basculement FailOver vous offre une protection du contenu grâce à une technologie révolutionnaire qui permet d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de vos contenus même en cas de panne du lecteur multimédia. Le système de basculement FailOver entre automatiquement en action en cas de défaillance de la source d'entrée. Pour bénéficier de cette protection instantanée, il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement secondaire.
L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
La robuste plateforme de gestion des écrans CMND vous redonne le contrôle. Vous pourrez mettre à jour et gérer du contenu avec CMND & Create ainsi que créer ou modifier vos paramètres grâce à CMND & Control. Tout est possible avec CMND.
Concevez et créez du contenu avec le puissant outil de création CMND & Create. Avec une interface glisser-déplacer, des modèles préchargés, et des widgets intégrés, vous serez en mesure de capter l'attention de vos clients avec un contenu captivant. Disponible en mode portrait ou paysage.
Avec CMND & Control, gérez facilement plusieurs écrans depuis un emplacement central. Avec un contrôle en temps réel de l'affichage, l'accès à des mises à jour logicielles ou de réglages depuis un emplacement distant, et la possibilité de personnaliser et de configurer plusieurs écrans à la fois, tels qu'une vidéomosaïque ou un tableau d'affichage. Contrôler votre suite d'écrans n'a jamais été aussi facile.
Contrôlez votre écran avec une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android 8 assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.
Votre contenu est important, et avec la fonction capture d'écran automatique, vous pouvez vous assurer qu'il s'affiche en permanence. Les captures d'écran sont prises tout au long de la journée et sont ensuite enregistrées dans le serveur FTP. De là, les captures d'écran peuvent être visualisées à n'importe quel moment et où que vous soyez.
Soyez vu sous tous les angles avec la technologie d’affichage grand-angle ADS. La technologie Advanced Super Dimension Switch traite les images à l’écran très rapidement, ce qui se traduit par des images aux couleurs plus authentiques d’une grande fluidité et d’une remarquable précision, le tout avec un angle de visionnement de 180 degrés.
Connectez et contrôlez votre contenu au moyen d’un serveur en nuage avec le navigateur HTML5 intégré. Grâce à ce navigateur chrome, vous pourrez concevoir votre contenu en ligne et vous connecter à un seul écran, ou à votre réseau entier. Affichez des contenus en mode portrait ou en mode paysage, avec la résolution HD. Il vous suffit de brancher l’écran à l’Internet grâce au Wi-Fi ou avec un câble RJ45 pour profiter de vos propres listes de lecture.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
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Applications multimédias
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