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    Signage Solutions 50BDL3050Q Écran Q-Line

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    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

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    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    CMND & Create : développez et lancez vos propres contenus

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    Contrôlez parfaitement vos contenus avec CMND & Create. L'interface glisser-déplacer vous permet de publier facilement vos propres contenus, qu'il s'agisse du menu du jour ou d'informations concernant votre marque. Grâce aux modèles préchargés et aux widgets intégrés, diffusez des images, textes et vidéos en un clin d'œil.

    Navigateur HTML5 intégré. Lecture et contrôle du contenu en ligne

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    Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

    Contrôle de votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Un nouveau système d'exploitation Android assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.

    Gestion du système à distance à partir de CMND

    Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.

    CMND & Deploy. Installer et lancer des applications à distance

    Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.

    Mémoire interne. Téléversement de contenu pour une lecture instantanée

    Sauvegardez du contenu et faites-le jouer sans avoir besoin d’un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel de Philips est doté d’une mémoire interne, ce qui vous permet de téléverser des fichiers multimédias pour une lecture instantanée. La mémoire interne fonctionne également comme un cache pour diffusion en ligne.

    Lecteur multimédia intégré. Planification simple du contenu USB

    Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d’un périphérique USB. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.

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