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- Piles pour télécommande
- Guide de démarrage rapide
- Câble RS232
- Câble d'alimentation
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Informez en toute simplicité.
Affichez clairement vos contenus avec l'écran FHD professionnel D-line puissant. Cette solution réactive facile à commander présente une excellente qualité d'image et une connectivité fiable, même dans les zones difficiles à relier à un réseau.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.
Qu'il soit installé dans une salle d'attente ou une salle de réunion, faites en sorte que l'écran ne se désactive jamais. Grâce à FailOver, votre écran professionnel Philips bascule automatiquement entre les entrées principale et secondaire, afin de maintenir un affichage même lorsque la source principale n'est plus disponible. Il vous suffit de définir une liste d'entrées de substitution pour vous assurer que l'écran reste actif.
Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.
Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.
Connectez facilement des modules 4G/LTE à votre écran professionnel Philips. Le port mPCIe intégré permet à votre écran de communiquer avec d'autres appareils qui partagent la même connectivité sans fil. Indispensable si vous installez des écrans dans des endroits tels que banques ou bâtiments gouvernementaux, où vous ne pouvez pas accéder au réseau local.
Assurez-vous que votre écran professionnel Philips propulsé par Android affiche le contenu adéquat même quand vous n'êtes pas là. Lors de la lecture de contenu via le lecteur multimédia intégré, vous pouvez configurer votre écran pour prendre des captures d'écran automatiques à intervalles réguliers. Les captures d'écran sont enregistrées sur la mémoire interne de l'écran, et vous pouvez choisir de les recevoir par courriel.
Enregistrez et diffusez des contenus sans recourir à un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel Philips est doté d'une mémoire interne sur laquelle vous pouvez enregistrer des contenus multimédias, pour une lecture instantanée. La mémoire interne fait également office de tampon lorsque vous diffusez des contenus en streaming.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Applications multimédias
Lecteur interne
Accessoires
Divers
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