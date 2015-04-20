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    Téléviseur LED professionnel

    48HFL5010T/12

    1 récompense

    Connexion et contrôle

    Ce téléviseur pour collectivités basse consommation vous offre tous les avantages d'une connectivité ultra-moderne et de pages interactives d'informations de l'hôtel, tout en minimisant le coût de possession grâce à l'installation et à la gestion à distance.

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    Téléviseur LED professionnel

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    Connexion et contrôle

    pour une expérience client évolutive

    • MediaSuite 122 cm (48")
    • LED
    • DVB-T2/T/C et IPTV
    SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles

    SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles

    SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

    SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel

    SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel

    SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations relatives à votre hôtel ou à votre ville. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos clients informés de tout ce qui se passe dans votre hôtel.

    Miracast et DirectShare pour partager des films et de la musique sur votre téléviseur

    Miracast et DirectShare pour partager des films et de la musique sur votre téléviseur

    Nos téléviseurs offrent à vos clients la liberté de profiter de leur contenu sur grand écran, et ce, sans fil et sans effort. Grâce à notre approche de système ouvert, nos produits prennent en charge IOS et Android et nous étendons en permanence leur compatibilité. Notre partage sécurisé protège vos clients. Photos, films, musique, tout peut être partagé et diffusé sur nos téléviseurs grâce à Miracast et DirectShare!

    Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents

    Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents

    MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

    Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable

    La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

    Applications Smart TV avec de nombreux services adaptés aux hôtels

    Le choix d'applications Philips Smart TV est en augmentation constante, qu'il s'agisse d'applications de réseau social, de YouTube ou autre. Cette version spéciale adaptée aux besoins des hôtels offre de nombreux avantages, notamment en garantissant la suppression des informations relatives aux clients après utilisation et en évitant que des contenus illégaux ne nuisent à votre activité.

    AppControl pour ajouter, trier et supprimer des applications le plus simplement possible

    AppControl vous permet d'offrir à vos clients les applications TV dont ils rêvent. Vous pouvez ajouter, supprimer et trier toutes les applications à votre guise. Mieux encore, vous pouvez désormais cloner ces réglages sur un autre téléviseur sans procéder à sa configuration ! Vous pouvez même créer différents profils et réaliser des modifications au fil de l'eau. Vous souhaitez peut-être réserver les applications vidéo requérant une bande passante élevée à vos suites, et attribuer aux autres chambres les applications à bande passante réduite ? Aucun problème. AppControl assure un fonctionnement parfait, pour vous et vos clients.

    Système IPTV intégré pour une interactivité personnalisée optimale

    Limitez les dépenses et l'encombrement. Vous pouvez créer votre système d'hôtel directement sur nos nouveaux téléviseurs Smart TV. L'accès aux chaînes interactives, à la VOD (vidéo à la demande), aux menus et informations de l'hôtel ainsi qu'aux systèmes de commande en ligne est possible sans qu'il soit nécessaire de recourir à un boîtier externe relié au téléviseur. Outre la transmission de contenus au moyen de câbles coaxiaux, vous pouvez utiliser votre réseau Internet pour transmettre chaînes TV ou VOD directement au téléviseur. Grâce à notre réseau de partenaires, vous êtes sûr d'obtenir le portail personnalisé que vous souhaitez.

    Wi-Fi intégré pour une fonction Smart TV sans fil

    Avec votre téléviseur Philips Smart TV avec Wi-Fi intégré, accédez sans fil à une large gamme de contenus.

    Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs

    Le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes et box de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs grâce au protocole SXP (Serial Xpress Protocol).

    Affichage de l’heure à l’écran pour un confort optimal des clients

    Grâce à notre nouvel affichage de l’heure à l’écran, les clients peuvent facilement obtenir l’heure actuelle. Sur simple pression d’un bouton, l’heure s’affiche à l’écran du téléviseur assurant une visibilité améliorée et une consommation d’énergie réduite.

    Faible consommation d'énergie

    Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de réduire les coûts d'exploitation.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Format d'image
      16/9
      Diagonale de l'écran (pouces)
      48  pouces
      Diagonale de l'écran (cm)
      121  cm
      Écran
      LED Full HD
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Luminosité
      350  cd/m²
      Amélioration de l'image
      • Perfect Motion Rate à 200Hz
      • Pixel Plus HD
      Angle de visualisation
      178° (H) / 178° (V)

    • Tuner/réception/transmission

      TV numérique
      DVB-T/T2/C
      Lecture vidéo
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      TV analogique
      PAL
      Lecture sur IP
      • Multicast (multidiffusion)
      • Unicast

    • Caractéristiques

      Facile d'utilisation
      • Style d'image
      • Style de son
      Services numériques
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Télétexte
      • HbbTV
      Commande locale
      Bouton directionnel

    • Fonctionnalités pour hôtels

      Mode hôtel
      • Verrouillage de la télécommande
      • Verrouillage du menu
      • Verrouillage du menu d’installation
      • Limitation du volume
      Mode Prison
      • Mode de sécurité élevée
      • Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
      Minuteur
      • Arrêt programmé
      • Alarme réveil
      • Chaîne de réveil
      • Sons de réveil
      Interrupteur
      • Chaîne
      • Fonction
      • Format d'image
      • Volume
      Antivol
      • Protection contre le vol des piles
      • Verrou Kensington
      Variateur de puissance
      • Mise en marche automatique
      • Démarrage rapide/écologique
      • WoLAN
      Applications
      • AppControl
      • Applications sur le cloud
      Votre marque
      • SmartInfo
      • Logo de bienvenue
      • Message de bienvenue
      • Arrière-plan personnalisé de la télévision intelligente
      • Tableau de bord personnalisable (HTML)
      • Système IPTV
      Horloge
      • Horloge en mode veille
      • Bouton télécommande lumineux
      • Horloge à l'écran
      • Horloge externe en option
      SmartInfo
      • Navigateur HTML 5
      • Modèles interactifs
      • Diaporama photo
      Clonage et mise à jour du micrologiciel
      • Clonage initial instantané
      • Via USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Éditeur de canal hors ligne
      • Éditeur de paramètres hors ligne
      • État du téléviseur en temps réel (IP)
      • Gestion à distance par IP/RF
      • CMND&Create
      • Gestion de groupe de téléviseurs
      Contrôle
      • Blocage de la mise à jour automatique des chaînes
      • Serial Xpress Protocol
      • API JSON de contrôle du téléviseur (JAPIT)
      DRM interactive
      • VSecure
      • PlayReady Smooth Streaming
      Génération de revenus
      • AppRevenue
      • MyChoice
      Télécommande
      • Possibilité de serre-câble
      • Détection de batterie faible
      • Verrou du compartiment de piles de la télécommande
      Chaînes
      Liste combinée

    • Fonctionnalités spéciales santé

      Contrôle
      • Télécommande universelle
      • Compatible télécommande milieux médicaux
      • Compatible avec système d’appel infirmière
      Pratique
      • Sortie casque
      • Désactivation du haut-parleur principal indépendant
      Sécurité
      • Double isolation de classe II
      • Produit ignifuge

    • Multimédia

      Lecture de vidéos prise en charge
      • Formats : H. 264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • WMV9/VC1
      • Fichiers : AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • QuickTime
      • TS
      • WMV
      Formats audio pris en charge
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (version 2 à 9.2)
      Formats de sous-titres pris en charge
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Formats d'image pris en charge
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Résolution vidéo sur USB prise en charge
      jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
      Connexions multimédias
      • USB
      • Réseau local

    • Audio

      Puissance de sortie audio
      20 (2 x 10)  W
      Sortie pour enceinte de salle de bain
      1,5 W mono 8 ohms
      Enceintes
      • 2
      • Dirigés vers le bas
      Fonctionnalités audio
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Basses dynamiques
      • Dolby MS10

    • Alimentation

      Puissance électrique
      220-240 V CA ; 50-60 Hz
      Température ambiante
      0 °C à 40 °C
      Consommation en veille
      < 0,3 W
      Classe énergétique
      A++
      Classe énergétique européenne
      42  W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Mode Eco
      Consommation énergétique annuelle
      61  kWh

    • Accessoires

      Inclus
      • Télécommande 22AV1409A/12
      • Support de table pivotant
      • 2 piles AAA
      • Livret de garantie
      • Brochure légale et de sécurité
      • Câble d’alimentation
      En option
      • Horloge externe 22AV1120C/00
      • Télécommande pour établissements de soins de santé 22AV1109H/12
      • Télécommande de configuration 22AV9573A

    • Connectivité sans fil

      Réseau local sans fil
      802.11 b/g/n
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Connectivité, côté

      Logement à interface commune
      CI+ 1.3
      HDMI 2
      HDMI 1.4
      Sortie casque
      Minifiche
      USB1
      USB 2.0

    • Connectivité, arrière

      Péritel
      • RVB
      • CVBS
      • SVHS
      Sortie pour enceinte de salle de bain
      Mini-jack
      Composant
      YPbPr + RCA G/D
      Entrée AV
      Vidéocomposite partagée avec YPbPr
      Entrée audio DVI
      Mini-jack
      Alimentation externe
      • 12 V 15 W
      • Mini-jack
      Commande externe
      RJ-48
      Antenne
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Sortie audio numérique
      Optique
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      Entrée VGA
      D-Sub 15 broches

    • Fonctions avancées de connectivité

      RJ48
      • Entrée/sortie IR
      • Interface Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Activation de la lecture d’une seule pression sur un bouton
      • Mise en veille du système
      • Transfert vers la télécommande
      • contrôle du système audio
      LAN
      Sortie de veille sur LAN
      HDMI
      • ARC (tous les ports)
      • DVI (tous les ports)
      Péritel
      Alimentation sur péritel

    • Design

      Couleur
      Noir

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1082  millimètre
      Hauteur de l'appareil
      623  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      65/78  millimètre
      Poids du produit
      12,4  kg
      Largeur appareil (support inclus)
      1082  millimètre
      Hauteur appareil (support inclus)
      686  millimètre
      Profondeur appareil (support inclus)
      249  millimètre
      Poids du produit (support compris)
      13.9  kg
      Compatible avec un montage mural
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Piles pour télécommande
    • Télécommande
    • Livret de garantie
    • Câble d’alimentation
    • Support pour installation sur table
    Badge-D2C

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    Récompenses

    • Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
    • Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
    • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
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