Autres articles dans la boîte
- Piles pour télécommande
- Télécommande
- Livret de garantie
- Câble d’alimentation
- Support pour installation sur table
48HFL5010T/12
Connexion et contrôle
Ce téléviseur pour collectivités basse consommation vous offre tous les avantages d'une connectivité ultra-moderne et de pages interactives d'informations de l'hôtel, tout en minimisant le coût de possession grâce à l'installation et à la gestion à distance.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.
SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations relatives à votre hôtel ou à votre ville. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos clients informés de tout ce qui se passe dans votre hôtel.
Nos téléviseurs offrent à vos clients la liberté de profiter de leur contenu sur grand écran, et ce, sans fil et sans effort. Grâce à notre approche de système ouvert, nos produits prennent en charge IOS et Android et nous étendons en permanence leur compatibilité. Notre partage sécurisé protège vos clients. Photos, films, musique, tout peut être partagé et diffusé sur nos téléviseurs grâce à Miracast et DirectShare!
MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.
La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.
Le choix d'applications Philips Smart TV est en augmentation constante, qu'il s'agisse d'applications de réseau social, de YouTube ou autre. Cette version spéciale adaptée aux besoins des hôtels offre de nombreux avantages, notamment en garantissant la suppression des informations relatives aux clients après utilisation et en évitant que des contenus illégaux ne nuisent à votre activité.
AppControl vous permet d'offrir à vos clients les applications TV dont ils rêvent. Vous pouvez ajouter, supprimer et trier toutes les applications à votre guise. Mieux encore, vous pouvez désormais cloner ces réglages sur un autre téléviseur sans procéder à sa configuration ! Vous pouvez même créer différents profils et réaliser des modifications au fil de l'eau. Vous souhaitez peut-être réserver les applications vidéo requérant une bande passante élevée à vos suites, et attribuer aux autres chambres les applications à bande passante réduite ? Aucun problème. AppControl assure un fonctionnement parfait, pour vous et vos clients.
Limitez les dépenses et l'encombrement. Vous pouvez créer votre système d'hôtel directement sur nos nouveaux téléviseurs Smart TV. L'accès aux chaînes interactives, à la VOD (vidéo à la demande), aux menus et informations de l'hôtel ainsi qu'aux systèmes de commande en ligne est possible sans qu'il soit nécessaire de recourir à un boîtier externe relié au téléviseur. Outre la transmission de contenus au moyen de câbles coaxiaux, vous pouvez utiliser votre réseau Internet pour transmettre chaînes TV ou VOD directement au téléviseur. Grâce à notre réseau de partenaires, vous êtes sûr d'obtenir le portail personnalisé que vous souhaitez.
Avec votre téléviseur Philips Smart TV avec Wi-Fi intégré, accédez sans fil à une large gamme de contenus.
Le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes et box de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs grâce au protocole SXP (Serial Xpress Protocol).
Grâce à notre nouvel affichage de l’heure à l’écran, les clients peuvent facilement obtenir l’heure actuelle. Sur simple pression d’un bouton, l’heure s’affiche à l’écran du téléviseur assurant une visibilité améliorée et une consommation d’énergie réduite.
Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de réduire les coûts d'exploitation.
Image/affichage
Tuner/réception/transmission
Caractéristiques
Fonctionnalités pour hôtels
Fonctionnalités spéciales santé
Multimédia
Audio
Alimentation
Accessoires
Connectivité sans fil
Connectivité, côté
Connectivité, arrière
Fonctions avancées de connectivité
Design
Dimensions
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