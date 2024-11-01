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Aucune limite
Nourrissez l'imagination de votre public. Créez des écrans aux raccords parfaits. Avec un mur d'écrans LED professionnels L-line, les possibilités sont infinies. Grâce à un design sans cadre, à un grand angle de vue et à une luminosité époustouflante, l'image est parfaite, quelle que soit sa taille.
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Créez des murs vidéo sans cadre de n'importe quelle forme, taille ou résolution. Grâce à leur conception modulaire, les boîtiers des écrans LED professionnels Philips sont adaptables à n'importe quel espace. Construisez de vastes installations immersives ou agencez des motifs attrayants. Aménagez en toute simplicité des murs vidéo parfaitement raccords intégrant des portes ou d'autres ouvertures.
Il vous suffit de connecter plusieurs boîtiers d'écrans LED pour obtenir la résolution de votre choix : 4K, 8K ou plus encore. Par rapport aux écrans LCD, les écrans LED affichent une fréquence de rafraîchissement plus élevée, pour des images plus fluides. Quelle que soit l'application, captivez votre public avec une image parfaitement nette.
Les écrans LED professionnels Philips sont équipés de LED à fil d'or hautes performances avantageux et consommant peu d'énergie. La luminosité est plus élevée et les LED durent plus longtemps.
Accédez facilement aux composants électroniques pour l'entretien ou les réparations. Chacun des huit modules LED d'un boîtier peut être retiré au niveau de la façade à l'aide d'un outil dédié de gabarit magnétique.
Votre écran LED professionnel Philips est doté d'un cache-câbles arrière intégré permettant de ranger le cordon d'alimentation et les câbles de données. Les boîtiers d'écrans peuvent être reliés en série, tant pour la transmission des données que pour l'alimentation, afin de réduire l'encombrement au minimum et de rendre l'installation plus rapide.
Image/affichage
Pratique
Alimentation
Conditions de fonctionnement
Boîtier
Module
Accessoires
Divers
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