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    Signage Solutions Affichage LED

    44BDL8128L/00

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    Nourrissez l'imagination de votre public. Créez des écrans aux raccords parfaits. Avec un mur d'écrans LED professionnels L-line, les possibilités sont infinies. Grâce à un design sans cadre, à un grand angle de vue et à une luminosité époustouflante, l'image est parfaite, quelle que soit sa taille.

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    Signage Solutions Affichage LED

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    Mur d'écrans LED sans cadre.

    • 44"
    • Direct View LED

    Écran LED à la qualité d'image exceptionnelle et à l'uniformité parfaite.

    Créez des murs vidéo sans cadre de n'importe quelle forme, taille ou résolution. Grâce à leur conception modulaire, les boîtiers des écrans LED professionnels Philips sont adaptables à n'importe quel espace. Construisez de vastes installations immersives ou agencez des motifs attrayants. Aménagez en toute simplicité des murs vidéo parfaitement raccords intégrant des portes ou d'autres ouvertures.

    Créez des murs vidéo sans cadre de n'importe quelle forme ou taille

    Il vous suffit de connecter plusieurs boîtiers d'écrans LED pour obtenir la résolution de votre choix : 4K, 8K ou plus encore. Par rapport aux écrans LCD, les écrans LED affichent une fréquence de rafraîchissement plus élevée, pour des images plus fluides. Quelle que soit l'application, captivez votre public avec une image parfaitement nette.

    LED à fil d'or hautes performances

    Les écrans LED professionnels Philips sont équipés de LED à fil d'or hautes performances avantageux et consommant peu d'énergie. La luminosité est plus élevée et les LED durent plus longtemps.

    Modules LED à accès en façade, pour un entretien et une réparation facilités.

    Accédez facilement aux composants électroniques pour l'entretien ou les réparations. Chacun des huit modules LED d'un boîtier peut être retiré au niveau de la façade à l'aide d'un outil dédié de gabarit magnétique.

    Cache-câbles arrière intégré, pour une gestion simple des câbles.

    Votre écran LED professionnel Philips est doté d'un cache-câbles arrière intégré permettant de ranger le cordon d'alimentation et les câbles de données. Les boîtiers d'écrans peuvent être reliés en série, tant pour la transmission des données que pour l'alimentation, afin de réduire l'encombrement au minimum et de rendre l'installation plus rapide.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Format d'image
      1:2
      Uniformité de la luminosité
      >= 97 %
      Luminosité après étalonnage
      800 nits
      Luminosité avant étalonnage
      1 000 nits
      Étalonnage (luminosité/couleur)
      Pris en charge
      Plage de réglage de la température de couleur
      4 000~9 500 K (par le logiciel)
      Température de couleur par défaut
      6 500 ± 500 K
      Niveau de contraste (standard)
      >= 3 000:1
      Angle de visualisation (horizontal)
      140  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      140  degrés
      Amélioration de l'image
      • Contraste dynamique amélioré
      • Dalle Wide Color Gamut
      Positionnement
      Portrait
      Fréquence d'image (Hz)
      50 et 60
      Fréquence de rafraîchissement (Hz)
      1 200~1 920
      Utilisation
      24/7, en intérieur

    • Pratique

      Installation aisée
      • Broches de guidage
      • Léger
      • Mécanisme de verrouillage du boîtier
      Boucle d'alimentation
      Pour les environnements à 230 V : jusqu'à 6 boîtiers, pour les environnements à 110 V : jusqu'à 3 boîtiers
      Boucle de contrôle du signal
      RJ45

    • Alimentation

      Consommation (type)
      <=87  W
      BTU/m²
      1 773 BTU/m²
      Consommation maximale du boîtier
      260  W
      Tension d'entrée
      CA 200~240 V / CA 100-120 V (50-60 Hz)

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      -20~45  °C
      Température de stockage
      -20~50  °C
      Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]
      10~80 %
      Plage d'humidité (stockage) [HR]
      10~85 %

    • Boîtier

      Superficie du boîtier (m²)
      0,5
      Pixels du boîtier (point)
      61 952
      Résolution du boîtier (l x H)
      176 x 352
      Taille du boîtier (mm)
      500 x 1 000 x 86
      Connecteur données
      RJ45
      Connecteur d'alimentation
      Entrée/sortie (C14/C13)
      Nombre de cartes de réception
      1 pièce
      Type de carte de réception
      A5S / A5S Plus
      Marque de la carte de réception
      NovaStar
      Poids (kg)
      15,6 kg
      Diagonale du boîtier (pouces)
      44
      Fabrication du boîtier
      Aluminium + acier

    • Module

      Type de LED
      SMD 2121 fil d'or
      Constitution des pixels
      1R1G1B
      Durée de vie des LED (h)
      100 000
      Résolution du module (l x H pixels)
      88 x 88
      Taille du module (l x H x P mm)
      250 x 250 x 19,1
      Pas de masque (mm)
      2,84

    • Accessoires

      Élément de connexion commun
      3 pièces
      Câble LAN (RJ45, CAT-5)
      1 pièce (130 cm)
      Guide de démarrage rapide
      1 pièce
      Boulon
      4 pièces (M10 x 70) (vis hexagonale creuse)
      Câble de la boucle d'alimentation
      1 pièce

    • Divers

      Garantie
      3 ans
      Approbations de conformité
      • Déclaration de conformité FCC, Section 15
      • Classe A CEM
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • LUSD

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