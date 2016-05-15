AppControl permet d'ajouter, de trier et de supprimer des applications en toute simplicité

AppControl s'assure que vos téléviseurs obtiennent les applications que vous voulez. Avec la capacité d'ajouter de supprimer et de trier les applications, en plus de la capacité de configurer les applications dans des pièces spécifiques, il s'agit d'une expérience client réellement personnalisée que vous pouvez contrôler depuis un emplacement centralisé, sans avoir à être dans la pièce. Pour offrir une grande facilité d'utilisation et sécurité, chargez votre application personnalisée sur notre serveur privé en ligne et ayez l'assurance que vous êtes le seul pouvant y accéder.