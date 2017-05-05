Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
CMND & Control : maintenance facile de votre téléviseur
CMND & Control permet de configurer et d’installer votre téléviseur à distance depuis un emplacement central, sans devoir visiter les pièces. Mettez à jour et gérez tous vos écrans assez facilement, le tout sans déranger vos invités.
CMND & Create : Affichez l’information que vous voulez, quand vous le voulez
CMND & Create permet de fournir l’information que vous voulez, quand vous le voulez. Le module de gestion du contenu de CMND favorise la création et la distribution faciles de pages Web interactives portant la marque des hôtels. Adaptez votre téléviseur pour offrir à vos invités l’information la plus récente, notamment les derniers développements à votre hôtel, et ce, en temps réel.
Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.
Accueillez vos invités avec une page d’accueil personnalisée
Une page d’accueil s’affiche chaque fois que le téléviseur est allumé. Cette page peut facilement être personnalisée (avec l’ajout d’une marque d’entreprise, par exemple) au moment de l’installation à l’aide d’une simple image d’accueil en format .png.
Modes Hôtel, Soins de santé et Prison complets
Toutes les fonctions nécessaires à une utilisation professionnelle dans des environnements où il en faut davantage que dans un salon. Du verrouillage du menu et du réglage du volume aux essais plus rigoureux des matériaux, en passant par l’économie d’énergie et les télécommandes antivol, les fonctions spécialisées de soins de santé et de prison offrent un créneau à ces applications.
Compatibilité avec l’appel infirmière optimisée pour le secteur des soins de santé
La compatibilité avec l’appel infirmière fait des téléviseurs Philips pour le secteur des soins de santé un outil parfaitement adapté qui permet non seulement de divertir l’utilisateur / le patient mais aussi de faciliter la prise en charge lors des urgences médicales.
Affichage de l’heure à l’écran pour un confort optimal des clients
Grâce à notre nouvel affichage de l’heure à l’écran, les clients peuvent facilement obtenir l’heure actuelle. Sur simple pression d’un bouton, l’heure s’affiche à l’écran du téléviseur assurant une visibilité améliorée et une consommation d’énergie réduite.
Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez
Afficher ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce au planificateur intégré. Programmez jusqu’à 7 programmes différents pour afficher le type de contenu que vous souhaitez. Répétez tous les jours ou réglez-le pour certains jours, comme la fin de semaine, c’est votre choix.
SmartInfo pour des pages de renseignements sur votre hôtel personnalisées et interactives
SmartInfo permet de fournir à vos clients des renseignements sur votre hôtel ou la ville où il se trouve avec SmartUI. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n’est pas raccordé à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier les renseignements régulièrement et facilement afin d’informer vos clients des dernières actualités en lien avec votre hôtel.
Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs
Le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes et box de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs grâce au protocole SXP (Serial Xpress Protocol).
Verrouillage du menu d’installation
Empêche l’accès non autorisé aux paramètres d’installation et de configuration pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.
Prise de casque supplémentaire pour votre écoute personnelle
Ces haut-parleurs sont dotés d’une prise de casque supplémentaire. Branchez-y votre propre casque d’écoute pour une écoute personnalisée, à votre gré.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Format d'image
16/9
Diagonale de l'écran (pouces)
43
pouces
Diagonale de l'écran (cm)
108
cm
Écran
LED Full HD
Résolution d'écran
1920 x 1080p
Luminosité
280
cd/m²
Amélioration de l'image
Pixel Plus HD
Perfect Motion Rate à 200Hz
Angle de visualisation
176º (H)/176º (V)
Tuner/réception/transmission
TV numérique
DVB-T/T2/C
HEVC FHD (jusqu'à 1080p60)
Lecture vidéo
NTSC
PAL
SECAM
TV analogique
PAL
Caractéristiques
Facile d'utilisation
Style d'image
Style de son
Format d'image
Contrôle du volume indépendant
Services numériques
8d EPG
Now&Next
MHEG
Télétexte
Commande locale
Bouton directionnel
Fonctionnalités pour hôtels
Mode hôtel
Verrouillage de la télécommande
Verrouillage du menu
Verrouillage du menu d’installation
Limitation du volume
Mode Prison
Mode de sécurité élevée
Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
Minuteur
Planificateur (7x)
Arrêt programmé
Alarme réveil
Chaîne de réveil
Sons de réveil
Interrupteur
Chaîne
Fonction
Style d'image
Format d'image
Style de son
Volume
Menu langue
Antivol
Protection contre le vol des piles
Verrou Kensington
Variateur de puissance
Démarrage rapide/écologique
Votre marque
SmartInfo
Logo de bienvenue
Horloge
Horloge en mode veille
Bouton télécommande lumineux
Horloge à l'écran
Horloge externe en option
SmartInfo
Navigateur HTML 5
Modèles interactifs
Diaporama photo
Clonage et mise à jour du micrologiciel
Clonage initial instantané
Via USB/RF
CMND&Control
Éditeur de canal hors ligne
Éditeur de paramètres hors ligne
Gestion à distance via RF
CMND&Create
Contrôle
Blocage de la mise à jour automatique des chaînes
Serial Xpress Protocol
API JSON de contrôle du téléviseur (JAPIT)
DRM interactive
VSecure
Génération de revenus
MyChoice
Télécommande
Possibilité de serre-câble
Détection de batterie faible
Verrou du compartiment de piles de la télécommande
Chaînes
Liste combinée
Listes thématiques
Éditeur de chaînes hors ligne
Fonctionnalités spéciales santé
Contrôle
Télécommande universelle
Compatible télécommande milieux médicaux
Compatible avec système d’appel infirmière
Pratique
Sortie casque
Désactivation du haut-parleur principal indépendant
Sécurité
Double isolation de classe II
Produit ignifuge
Multimédia
Lecture de vidéos prise en charge
Formats : H. 264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
WMV9/VC1
Fichiers : AVI, MKV
MP4
MPG
TS
WMV
HEVC
Formats audio pris en charge
MP3
AAC
WAV
WMA (version 2 à 9.2)
Formats de sous-titres pris en charge
SRT
ASS
SMI
SSA SUB
TXT
Formats d'image pris en charge
BMP
JPG
PNG
GIF
Résolution vidéo sur USB prise en charge
jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
Connexions multimédias
USB
Audio
Puissance de sortie audio
16 (2 x 8)
W
Sortie pour enceinte de salle de bain
1,5 W mono 8 ohms
Enceintes
2
Dirigés vers le bas
Fonctionnalités audio
AVL
Incredible Surround
Dolby MS10
Alimentation
Puissance électrique
220-240 V c. a., 50-60 Hz
Température ambiante
0 °C à 40 °C
Consommation en veille
< 0,3 W
Classe énergétique
A+
Classe énergétique européenne
42
W
Fonctions d'économie d'énergie
Mode Eco
Minuterie de mise hors tension automatique
Consommation énergétique annuelle
62
kWh
Accessoires
Inclus
Support de table
2 piles AAA
Livret de garantie
Brochure légale et de sécurité
Câble d’alimentation
Télécommande 22AV1503A/12
En option
Horloge externe 22AV1120C/00
Télécommande pour établissements de soins de santé 22AV1109H/12
Télécommande de configuration 22AV9573A/12
Connectivité, côté
USB2
USB 3.0
Logement à interface commune
CI+ 1.3
HDMI3
HDMI 2.0 avec HDCP 2.2
Sortie casque
Minifiche
Connectivité, arrière
Sortie pour enceinte de salle de bain
Mini-jack
Composant
YPbPr + RCA G/D
Entrée AV
Vidéocomposite partagée avec YPbPr
Entrée audio DVI
Mini-jack
Commande externe
RJ-48
Antenne
IEC-75
HDMI1
HDMI 2.0 avec HDCP 2.2
ARC
Sortie audio numérique
Optique
HDMI2
HDMI 2.0 avec HDCP 2.2
USB 1
USB 2.0
Fonctions avancées de connectivité
RJ48
Entrée/sortie IR
Interface Serial Xpress
EasyLink (HDMI CEC)
Activation de la lecture d’une seule pression sur un bouton
La disponibilité des fonctions dépend de la version choisie.
La consommation électrique typique du téléviseur en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Éd. 2. La consommation réelle dépendra de l’utilisation du téléviseur.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n’existe, conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.