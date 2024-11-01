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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La continuité est un facteur crucial dans les applications commerciales. Même si les désastres sont peu fréquents, le système de basculement FailOver vous offre une protection du contenu grâce à une technologie révolutionnaire qui permet d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de vos contenus même en cas de panne du lecteur multimédia. Le système de basculement FailOver entre automatiquement en action en cas de défaillance de la source d'entrée. Pour bénéficier de cette protection instantanée, il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement secondaire.
L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
Système de gestion de contenu gratuit et simple d'utilisation fonctionnant exclusivement avec les écrans d'affichage Philips pour vous permettre de gérer votre contenu d'affichage numérique. Grâce à SmartCMS, vous pouvez créer et programmer votre propre contenu tous les jours durant 24 h. Il vous suffit de constituer votre réseau, de concevoir votre contenu, de programmer votre liste de lecture et la diffusion peut commencer!
Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne. Téléchargez vos fichiers multimédias sur la mémoire de l'écran, puis diffusez-les immédiatement. Associée au navigateur interne, elle sert également de mémoire tampon lors de la diffusion de contenus en streaming. En cas de dysfonctionnement du réseau, la mémoire interne poursuit la lecture du contenu via la version mise en cache, afin d'en assurer la diffusion, même en cas de panne de connexion.
Connectez et contrôlez vos contenus via le cloud avec le navigateur HTML5 intégré. Utilisez le navigateur basé sur Chromium pour concevoir vos contenus en ligne et connecter un seul écran ou tout votre réseau. Affichez des contenus en mode portrait et paysage, avec une résolution Full HD. Vous pouvez également afficher des contenus en streaming dans une fenêtre PIP (incrustation d'image). Connectez simplement l'écran à Internet via Wi-Fi ou avec un câble RJ45, et profitez des playlists que vous avez créées.
L'emplacement PCI intégré vous permet de connecter un module Wi-Fi/Bluetooth® ou 4G LTE, pour une communication encore meilleure avec l'écran. La communication machine à machine est également améliorée, avec de nombreuses configurations disponibles pour les clients, dont la possibilité d'étendre les fonctionnalités du produit ou la capacité de gestion du signal.
Avec Android intégré, vous avez accès au système d'exploitation le plus développé de la planète et vous pouvez enregistrer votre propre application directement dans l'écran, ou encore faire votre choix dans la grande bibliothèque d'applications Android. Le planificateur intégré vous permet de programmer vos applications et contenus en fonction de vos clients et de l'heure. Avec la fonction d'orientation automatique du contenu, l'affichage en mode portrait ou paysage est aussi simple que de tourner l'écran.
Le contenu est roi, et grâce à la fonction de capture d'écran automatique, vous pouvez vous assurer qu'il s'affiche correctement à tout moment. Des captures d'écran sont prises tout au long de la journée, et enregistrées sur le serveur FTP, ce qui vous permet de les visionner quand bon vous semble, où que vous soyez.
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