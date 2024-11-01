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    Signage Solutions Écran tactile multipoint

    43BDL3651T/00

    Attirez l’attention de tous

    Favorisez la collaboration. Affichez des renseignements. Cet écran multipoint professionnel Ultra HD de Philips est tout indiqué pour les applications prenant en charge les interactions avec plusieurs doigts et plusieurs utilisateurs, qu’il s’agisse d’indiquer un chemin ou de faire une présentation. Jusqu’à 10 points de contact peuvent être activés simultanément.

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    Signage Solutions Écran tactile multipoint

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    Attirez l’attention de tous

    Écran multipoint à 10 points de contact

    • 43 po
    • Propulsé par Android
    • Tactile multipoint
    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.

    Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

    Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

    Dans une salle d’attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l’écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l’écran est toujours actif.

    CMND & Deploy. Installer et lancer des applications à distance

    Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.

    Mémoire interne. Téléversement de contenu pour une lecture instantanée

    Sauvegardez du contenu et faites-le jouer sans avoir besoin d’un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel de Philips est doté d’une mémoire interne, ce qui vous permet de téléverser des fichiers multimédias pour une lecture instantanée. La mémoire interne fonctionne également comme un cache pour diffusion en ligne.

    Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

    Contrôlez votre écran avec une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android 8 assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      108.0  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      43  pouces
      Format d'image
      16:9
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Pas de masque
      0,2451 (H) x 0,2451 (V) mm
      Résolution optimale
      3 840 x 2 160 à 60 Hz
      Luminosité
      400  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 G
      Niveau de contraste (standard)
      1 200:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      • Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D
      • Contraste dynamique amélioré
      Traitement de surface
      Revêtement antireflet
      Technologie de la dalle
      IPS
      Système d'exploitation
      Android 8,0

    • Connectivité

      Sortie audio
      Prise jack 3,5 mm
      Entrée vidéo
      • DVI-D (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 2)
      • USB 2.0 type A (x 2)
      • USB 2.0 type B (x 1)
      • VGA (D-Sub analogique) (x 1)
      Entrée audio
      Prise jack 3,5 mm
      Autres connexions
      • Micro SD
      • OPS
      Commande externe
      • RJ45
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage (18/7)
      • Portrait (18/7)
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, moins lumineux
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • Boucle IR (loopthrough)
      • RS-232
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • RJ45

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 - 240 V c.a., 50/60Hz
      Consommation (type)
      100  W
      Consommation (max.)
      220 W
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Classe énergétique
      G

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 25, 30 Hz
      • 3 840 x 2 160, 24, 25 Hz
      • 3 840 x 2 160, 30 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      990,0  millimètre
      Poids du produit
      17,9  kg
      Hauteur de l'appareil
      578,2  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      70,2 (profondeur, montage mural)/102,7(profondeur, boîte OPS externe)  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      38,98  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      22.76  pouces
      Fixation murale
      200 mm x 200 mm, M6
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      2,76 (profondeur, montage mural)/4,04(profondeur, boîte OPS externe)  pouces
      Largeur du cadre
      2,0 mm (H/G/D/B)
      Poids du produit (lb)
      39,46  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C
      Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]
      20 ~ 80% (sans condensation)
      Plage d'humidité (stockage) [HR]
      5 ~ 95% (sans condensation)

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Lecture image USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      Lecture audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Lecteur interne

      UC
      2 x A53 + 2 x A73
      Processeur graphique
      ARM Mali G51
      Mémoire
      • DDR3 2 Go
      • 8 Go
      Wi-Fi
      • 2,4 GHz
      • 5 G

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Chiffon (x 1)
      • Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1)
      • Logo Philips (x 1)
      • Cordon d'alimentation (3 m)
      • Guide de démarrage rapide (1)
      • Télécommande et piles AAA
      • 1 câble RS-232 (3 m)
      • Câble RS-232 pour cascade (x 1)
      • Cache pour prise USB et vis x 1
      Socle
      BM05922 (facultatif)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Arabe
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Japonais
      • Polonais
      • Espagnol
      • Turc
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Danois
      • Néerlandais
      • Finnois
      • Norvégien
      • Portugais
      • Suédois
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, Classe A
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB
      • LUSD

    • Interactivité

      Technologie tactile multipoint
      Capacitative projetée
      Points de contact
      10 points de contact simultanés
      Plug-and-play
      Compatible HID
      Verre de sécurité
      Verre trempé de sécurité 3 mm

    Badge-D2C

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