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    Signage Solutions Affichage LED

    41BDL7324L/00

    Laissez libre cours à votre imagination

    Sans limites ni frontières. La série Philips L-Line 7000 est une solution d'affichage LED offrant des possibilités infinies sur les plans de la forme et de la taille. Grâce à des raccords discrets et aux diverses tailles disponibles, profitez d'affichages uniques offrant des résultats optimaux, quelle que soit la taille.

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    Signage Solutions Affichage LED

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    Afficher tous les Non attribué

    Laissez libre cours à votre imagination

    Écran LED pour chaque forme et chaque détail

    • 41''
    • Direct View LED

    Adopte n'importe quelle forme, angle à 90° ou courbure

    Les dalles LED des Philips L-Line série 7000 mesurent 25 cm de haut, et sont disponibles avec 50 cm, 75 cm et 100 cm de largeur. Ces écrans sont prêts à être installés dans n'importe quel format paysage, sans limitation de taille. Ils sont également disponibles avec coins biseautés, pour créer des formes courbes, aussi bien convexes que concaves.

    Philips Active Health Monitoring

    Atteignez la perfection grâce à la précision. Active Health Monitoring permet une maintenance rapide, simple et prévisible en affichant l'item de défaillance précis ainsi que son emplacement. Grâce à ce logiciel fonctionnant en temps réel en ligne comme hors ligne, le remplacement de la pièce concernée devient une opération efficace. Il s'agit d'un incontournable pour les propriétaires d'écrans situés dans de nombreux emplacements différents.

    Étalonné en usine

    Chaque dalle LED Philips L-Line est étalonnée en usine dans des conditions parfaites. Cela signifie qu'aucun étalonnage supplémentaire n'est nécessaire sur site, ce qui permet d'accélérer les installations. Des fichiers d'étalonnage et de configuration sont disponibles pour assurer une maintenance rapide.

    Connexion dynamique des dalles

    Créez un affichage unique de n'importe quelles forme et dimensions en associant des dalles LED Philips L-Line série 7000. Les broches d'alignement flexibles et dynamiques garantissent un ajustement parfait en toutes circonstances, pour une surface d'affichage lisse, aux raccords discrets. Pour plus de commodité et d'efficacité, chaque dalle LED est doté d'ouvertures de chaque côté permettant une connexion câblée polyvalente entre celles-ci et toute connexion d'entrée externe. Il est possible de recourir aux ouvertures situées en haut et en bas de la dalle LED au cas où l'accès ne serait possible que depuis le haut ou le bas de la dalle.

    Les coins biseautés en option permettent d'obtenir des affichages incurvés

    Créez des affichages sans cadre de n'importe quelle forme, taille ou résolution. La conception modulaire des dalles LED professionnelles Philips vous permet de vous adapter à tous les espaces. Construisez des installations vastes et immersives ou agencez des motifs attrayants. Aménagez en toute simplicité des affichages parfaitement raccords intégrant des portes ou d'autres ouvertures. Avec la nouvelle série 7000 de Philips, créer des affichages angulaires et incurvés est un jeu d'enfant.

    Des raccords discrets pour des images parfaites

    Votre écran LED professionnel Philips présente un câblage intégré, pour un cordon d'alimentation et des câbles de données bien rangés. Les dalles sont reliées en série, tant pour la transmission des données que pour l'alimentation, afin de réduire l'encombrement au minimum et de rendre l'installation plus rapide.

    Économie d'énergie dynamique

    Les écrans LED professionnels Philips sont équipés de LED hautes performances soigneusement testées, consommant peu et économiques. En outre, une technologie sophistiquée permet à l'écran d'économiser de l'énergie de manière dynamique.

    Revêtement et protection contre les infiltrations

    Le revêtement résistant à la poussière, à la saleté, aux moisissures et à l'humidité protège ce produit et facilite son entretien. Indice de protection IP30 et certifié contre les infiltrations pour réduire les risques de court-circuit dû à la poussière et à la corrosion.

    Luminosité élevée : 1 200 nits / pic 1 600 nits

    La conception ignifuge ralentit la propagation des flammes et contribue à protéger l'intégrité structurelle de la dalle LED en cas d'incendie. Testée et certifiée conforme à la norme européenne B1 DIN4102, à la norme britannique (BS476-7) et à la norme nord-américaine UL94.

    Disponibles en 3 dimensions

    Les fixations brevetées faciles à monter permettent une installation encore plus rapide. Ces éléments en option sont disponibles pour un montage des écrans LED plan, incurvé de forme convexe (177,5/175/172,5 degrés) et angulaire à 90 degrés.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Format d'image
      4:1
      Uniformité de la luminosité
      >= 97 %
      Luminosité après étalonnage
      900 nits
      Luminosité avant étalonnage
      1 200 nits
      Étalonnage (luminosité/couleur)
      Pris en charge
      Plage de réglage de la température de couleur
      4 000~9 500 K (par le logiciel)
      Température de couleur par défaut
      6 500 ± 500 K
      Niveau de contraste (standard)
      3 500:1
      Angle de visualisation (horizontal)
      160  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      160  degrés
      Amélioration de l'image
      Dalle Wide Color Gamut
      Positionnement
      Paysage
      Fréquence d'image (Hz)
      50 et 60
      Fréquence de rafraîchissement (Hz)
      2 100~3 900 (14 bits : 3 900 Hz)
      Utilisation
      Intérieur

    • Pratique

      Installation aisée
      • Broches de guidage
      • Léger
      Boucle d'alimentation
      Pour les environnements à 230 V : jusqu'à 8 boîtiers, pour les environnements à 110 V : jusqu'à 4 boîtiers, 10 A maximum
      Boucle de contrôle du signal
      RJ45

    • Alimentation

      Tension d'entrée
      CA 100~240 V (50 et 60 Hz)
      Consommation de l'écran noir (W)
      < 11
      Consommation maximale secteur (W)
      < 125
      Consommation maximale BC (W)
      < 150
      Consommation typique (W)
      < 41,67

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      -20~45  °C
      Température de stockage
      -20~50  °C
      Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]
      10~80 %
      Plage d'humidité (stockage) [HR]
      10~85 % 

    • Boîtier

      Superficie du boîtier (m²)
      0,25
      Pixels du boîtier (point)
      43,264
      Résolution du boîtier (l x H)
      416 x 104
      Taille du boîtier (mm)
      1 000 x 250 x 40
      Connecteur données
      RJ45
      Connecteur d'alimentation
      3 prises cœur (entrée C14, sortie C13)
      Nombre de cartes de réception
      1 pièce
      Type de carte de réception
      A5S plus
      Marque de la carte de réception
      NovaStar
      Poids (kg)
      5,91 (± 300 g)
      Diagonale du boîtier (pouces)
      40,6"
      Fabrication du boîtier
      Aluminium moulé
      Angle latéral (degrés)
      45

    • Module

      Type de LED
      SMD 1515 fil de cuivre
      Constitution des pixels
      1R1G1B
      Durée de vie des LED (h)
      100 000 en demi-luminosité
      Résolution du module (l x H pixels)
      104 x 104
      Pas de masque (mm)
      2,4
      Taille du module (l x H mm)
      249,9 x 249,9

    • Accessoires

      Câble LAN (RJ45, CAT-5)
      2 pièces
      Cordon d'alimentation
      2 pièces
      Guide de démarrage rapide
      1 pièce

    • Divers

      Garantie
      2 ans
      Approbations de conformité
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • LUSD
      • Déclaration de conformité FCC, Section 15, Classe A
      Certification d'ignifugation
      • BS 476 partie 7 : 1997
      • UL94
      • DIN4102-1
      Revêtement conforme
      panneau central, module LED arrière

    • Données d'emballage

      Dimensions de l'emballage (mm)
      1 354 x 392 x 221
      Poids brut (kg)
      9,01

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