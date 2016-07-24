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    Téléviseurs commerciaux

    40HFL3011T/12

    Épatez vos invités

    Envoyez les bons signaux à vos invités grâce à un écran d’une qualité d’image exceptionnelle offrant l’affichage des pages interactives et personnalisées de votre hôtel.

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    Téléviseurs commerciaux

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    Épatez vos invités

    avec un téléviseur commercial intelligent

    • EasySuite 40"
    • HD 1080p
    • DVB-T2/T/C HEVC
    CMND & Control : maintenance facile de votre téléviseur

    CMND & Control : maintenance facile de votre téléviseur

    CMND & Control permet de configurer et d’installer votre téléviseur à distance depuis un emplacement central, sans devoir visiter les pièces. Mettez à jour et gérez tous vos écrans assez facilement, le tout sans déranger vos invités.

    CMND & Create : Affichez l’information que vous voulez, quand vous le voulez

    CMND & Create : Affichez l’information que vous voulez, quand vous le voulez

    CMND & Create permet de fournir l’information que vous voulez, quand vous le voulez. Le module de gestion du contenu de CMND favorise la création et la distribution faciles de pages Web interactives portant la marque des hôtels. Adaptez votre téléviseur pour offrir à vos invités l’information la plus récente, notamment les derniers développements à votre hôtel, et ce, en temps réel.

    Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents

    Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents

    MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

    Accueillez vos invités avec une page d’accueil personnalisée

    Accueillez vos invités avec une page d’accueil personnalisée

    Une page d’accueil s’affiche chaque fois que le téléviseur est allumé. Cette page peut facilement être personnalisée (avec l’ajout d’une marque d’entreprise, par exemple) au moment de l’installation à l’aide d’une simple image d’accueil en format .png.

    Modes Hôtel, Soins de santé et Prison complets

    Toutes les fonctions nécessaires à une utilisation professionnelle dans des environnements où il en faut davantage que dans un salon. Du verrouillage du menu et du réglage du volume aux essais plus rigoureux des matériaux, en passant par l’économie d’énergie et les télécommandes antivol, les fonctions spécialisées de soins de santé et de prison offrent un créneau à ces applications.

    Compatibilité avec l’appel infirmière optimisée pour le secteur des soins de santé

    La compatibilité avec l’appel infirmière fait des téléviseurs Philips pour le secteur des soins de santé un outil parfaitement adapté qui permet non seulement de divertir l’utilisateur / le patient mais aussi de faciliter la prise en charge lors des urgences médicales.

    Affichage de l’heure à l’écran pour un confort optimal des clients

    Grâce à notre nouvel affichage de l’heure à l’écran, les clients peuvent facilement obtenir l’heure actuelle. Sur simple pression d’un bouton, l’heure s’affiche à l’écran du téléviseur assurant une visibilité améliorée et une consommation d’énergie réduite.

    Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez

    Afficher ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce au planificateur intégré. Programmez jusqu’à 7 programmes différents pour afficher le type de contenu que vous souhaitez. Répétez tous les jours ou réglez-le pour certains jours, comme la fin de semaine, c’est votre choix.

    SmartInfo pour des pages de renseignements sur votre hôtel personnalisées et interactives

    SmartInfo permet de fournir à vos clients des renseignements sur votre hôtel ou la ville où il se trouve avec SmartUI. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n’est pas raccordé à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier les renseignements régulièrement et facilement afin d’informer vos clients des dernières actualités en lien avec votre hôtel.

    Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs

    Le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes et box de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs grâce au protocole SXP (Serial Xpress Protocol).

    Verrouillage du menu d’installation

    Empêche l’accès non autorisé aux paramètres d’installation et de configuration pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.

    Prise de casque supplémentaire pour votre écoute personnelle

    Ces haut-parleurs sont dotés d’une prise de casque supplémentaire. Branchez-y votre propre casque d’écoute pour une écoute personnalisée, à votre gré.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Format d'image
      16/9
      Diagonale de l'écran (pouces)
      40  pouces
      Diagonale de l'écran (cm)
      102  cm
      Écran
      LED Full HD
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Luminosité
      280  cd/m²
      Amélioration de l'image
      • Pixel Plus HD
      • Perfect Motion Rate à 200Hz
      Angle de visualisation
      176º (H)/176º (V)

    • Tuner/réception/transmission

      TV numérique
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (jusqu'à 1080p60)
      Lecture vidéo
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      TV analogique
      PAL

    • Caractéristiques

      Facile d'utilisation
      • Style d'image
      • Style de son
      • Format d'image
      • Contrôle du volume indépendant
      Services numériques
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Télétexte
      Commande locale
      Bouton directionnel

    • Fonctionnalités pour hôtels

      Mode hôtel
      • Verrouillage de la télécommande
      • Verrouillage du menu
      • Verrouillage du menu d’installation
      • Limitation du volume
      Mode Prison
      • Mode de sécurité élevée
      • Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
      Minuteur
      • Planificateur (7x)
      • Arrêt programmé
      • Alarme réveil
      • Chaîne de réveil
      • Sons de réveil
      Interrupteur
      • Chaîne
      • Fonction
      • Style d'image
      • Format d'image
      • Style de son
      • Volume
      • Menu langue
      Antivol
      • Protection contre le vol des piles
      • Verrou Kensington
      Variateur de puissance
      Démarrage rapide/écologique
      Votre marque
      • SmartInfo
      • Logo de bienvenue
      Horloge
      • Horloge en mode veille
      • Bouton télécommande lumineux
      • Horloge à l'écran
      • Horloge externe en option
      SmartInfo
      • Navigateur HTML 5
      • Modèles interactifs
      • Diaporama photo
      Clonage et mise à jour du micrologiciel
      • Clonage initial instantané
      • Via USB/RF
      CMND&Control
      • Éditeur de canal hors ligne
      • Éditeur de paramètres hors ligne
      • Gestion à distance via RF
      • CMND&Create
      Contrôle
      • Blocage de la mise à jour automatique des chaînes
      • Serial Xpress Protocol
      • API JSON de contrôle du téléviseur (JAPIT)
      DRM interactive
      VSecure
      Génération de revenus
      MyChoice
      Télécommande
      • Possibilité de serre-câble
      • Détection de batterie faible
      • Verrou du compartiment de piles de la télécommande
      Chaînes
      • Liste combinée
      • Listes thématiques
      • Éditeur de chaînes hors ligne

    • Fonctionnalités spéciales santé

      Contrôle
      • Télécommande universelle
      • Compatible télécommande milieux médicaux
      • Compatible avec système d’appel infirmière
      Pratique
      • Sortie casque
      • Désactivation du haut-parleur principal indépendant
      Sécurité
      • Double isolation de classe II
      • Produit ignifuge

    • Multimédia

      Lecture de vidéos prise en charge
      • Formats : H. 264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • WMV9/VC1
      • Fichiers : AVI, MKV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • HEVC
      Formats audio pris en charge
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (version 2 à 9.2)
      Formats de sous-titres pris en charge
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Formats d'image pris en charge
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Résolution vidéo sur USB prise en charge
      jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
      Connexions multimédias
      USB

    • Audio

      Puissance de sortie audio
      16 (2 x 8)  W
      Sortie pour enceinte de salle de bain
      1,5 W mono 8 ohms
      Enceintes
      • 2
      • Dirigés vers le bas
      Fonctionnalités audio
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dolby MS10

    • Alimentation

      Puissance électrique
      220-240 V c. a., 50-60 Hz
      Température ambiante
      0 °C à 40 °C
      Consommation en veille
      < 0,3 W
      Classe énergétique
      A+
      Classe énergétique européenne
      46  W
      Fonctions d'économie d'énergie
      • Mode Eco
      • Minuterie de mise hors tension automatique
      Consommation énergétique annuelle
      68  kWh

    • Accessoires

      Inclus
      • Support de table
      • 2 piles AAA
      • Livret de garantie
      • Brochure légale et de sécurité
      • Câble d’alimentation
      • Télécommande 22AV1503A/12
      En option
      • Horloge externe 22AV1120C/00
      • Télécommande pour établissements de soins de santé 22AV1109H/12
      • Télécommande de configuration 22AV9573A/12

    • Connectivité latérale

      USB2
      USB 3.0
      Logement à interface commune
      CI+ 1.3
      HDMI3
      HDMI 2.0 avec HDCP 2.2
      Sortie casque
      Minifiche

    • Connectivité, arrière

      Sortie pour enceinte de salle de bain
      Mini-jack
      Composant
      YPbPr + RCA G/D
      Entrée AV
      Vidéocomposite partagée avec YPbPr
      Entrée audio DVI
      Mini-jack
      Commande externe
      RJ-48
      Antenne
      IEC-75
      HDMI1
      • HDMI 2.0 avec HDCP 2.2
      • ARC
      Sortie audio numérique
      Optique
      HDMI2
      HDMI 2.0 avec HDCP 2.2
      USB 1
      USB 2.0

    • Fonctions avancées de connectivité

      RJ48
      • Entrée/sortie IR
      • Interface Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Activation de la lecture d’une seule pression sur un bouton
      • Mise en veille du système
      • Transfert vers la télécommande
      • contrôle du système audio
      HDMI
      DVI (tous les ports)

    • Design

      Couleur
      Noir

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      918  millimètre
      Hauteur de l'appareil
      532  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      64/77  millimètre
      Poids du produit
      7,6  kg
      Largeur appareil (support inclus)
      918  millimètre
      Hauteur appareil (support inclus)
      597  millimètre
      Profondeur appareil (support inclus)
      222  millimètre
      Poids du produit (support compris)
      9.5  kg
      Compatible avec un montage mural
      • M4
      • 200 x 200 mm

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Piles pour télécommande
    • Télécommande
    • Livret de garantie
    • Câble d’alimentation
    • Support pour installation sur table
    Badge-D2C

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    • La disponibilité des fonctions dépend de la version choisie.
    • La consommation électrique typique du téléviseur en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Éd. 2. La consommation réelle dépendra de l’utilisation du téléviseur.
    • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n’existe, conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.
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