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    Téléviseur LED professionnel

    40HFL3010T/12

    1 récompense

    Fonctionnalité exceptionnelle pour vos clients

    Avec ce téléviseur LED basse consommation, bénéficiez de tous les avantages d'un téléviseur conçu pour les hôtels. Vos clients pourront acheter des contenus premium et se tenir informés au moyen des pages d'informations de l'hôtel. L'installation et la commande sont très simples grâce une technologie de commande à distance de pointe.

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    Téléviseur LED professionnel

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    Fonctionnalité exceptionnelle pour vos clients

    Avec pages d'informations de l'hôtel

    • 101 cm (40") EasySuite
    • LED
    • DVB-T2/T/C
    Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents

    Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents

    MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

    SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles

    SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles

    SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

    SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel

    SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel

    SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations relatives à votre hôtel ou à votre ville. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos clients informés de tout ce qui se passe dans votre hôtel.

    Serial Xpress Protocol Easy pour systèmes interactifs

    Serial Xpress Protocol Easy pour systèmes interactifs

    Le protocole SXP (Serial Xpress Protocol) permet de connecter le téléviseur aux décodeurs externes et box de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

    Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable

    La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

    Modes Hôtel, Soins de santé et Prison complets

    Toutes les fonctions nécessaires à une utilisation professionnelle dans des environnements où il en faut davantage que dans un salon. Du verrouillage du menu et du réglage du volume aux essais plus rigoureux des matériaux, en passant par l’économie d’énergie et les télécommandes antivol, les fonctions spécialisées de soins de santé et de prison offrent un créneau à ces applications.

    Prise de casque supplémentaire pour votre écoute personnelle

    Ces haut-parleurs sont dotés d’une prise de casque supplémentaire. Branchez-y votre propre casque d’écoute pour une écoute personnalisée, à votre gré.

    Compatibilité avec l’appel infirmière optimisée pour le secteur des soins de santé

    La compatibilité avec l’appel infirmière fait des téléviseurs Philips pour le secteur des soins de santé un outil parfaitement adapté qui permet non seulement de divertir l’utilisateur / le patient mais aussi de faciliter la prise en charge lors des urgences médicales.

    Affichage de l’heure à l’écran pour un confort optimal des clients

    Grâce à notre nouvel affichage de l’heure à l’écran, les clients peuvent facilement obtenir l’heure actuelle. Sur simple pression d’un bouton, l’heure s’affiche à l’écran du téléviseur assurant une visibilité améliorée et une consommation d’énergie réduite.

    Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

    Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

    Empêchez toute utilisation non autorisée grâce au verrouillage du bouton directionnel

    L'administrateur peut désactiver ou activer le verrouillage de la commande par joystick afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléviseur au moyen du joystick. Les frais de l'hôtelier sont ainsi limités.

    Faible consommation d'énergie

    Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de réduire les coûts d'exploitation.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Format d'image
      16/9
      Diagonale de l'écran (pouces)
      40  pouces
      Diagonale de l'écran (cm)
      100  cm
      Écran
      LED Full HD
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Luminosité
      280  cd/m²
      Amélioration de l'image
      • Pixel Plus HD
      • Perfect Motion Rate à 200Hz
      Angle de visualisation
      176º (H)/176º (V)

    • Tuner/réception/transmission

      TV numérique
      DVB-T/T2/C
      Lecture vidéo
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      TV analogique
      PAL

    • Caractéristiques

      Facile d'utilisation
      • Style d'image
      • Style de son
      • Format d'image
      Services numériques
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Télétexte
      • HbbTV
      Commande locale
      Bouton directionnel

    • Fonctionnalités pour hôtels

      Mode hôtel
      • Verrouillage de la télécommande
      • Verrouillage du menu
      • Verrouillage du menu d’installation
      • Limitation du volume
      Mode Prison
      • Mode de sécurité élevée
      • Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
      Minuteur
      • Arrêt programmé
      • Alarme réveil
      • Chaîne de réveil
      • Sons de réveil
      Interrupteur
      • Chaîne
      • Fonction
      • Format d'image
      • Volume
      Antivol
      • Protection contre le vol des piles
      • Verrou Kensington
      Variateur de puissance
      • Mise en marche automatique
      • Démarrage rapide/écologique
      Votre marque
      • SmartInfo
      • Logo de bienvenue
      • Message de bienvenue
      • Tableau de bord personnalisable (HTML)
      Horloge
      • Horloge en mode veille
      • Bouton télécommande lumineux
      • Horloge à l'écran
      • Horloge externe en option
      SmartInfo
      • Navigateur HTML 5
      • Modèles interactifs
      • Diaporama photo
      Clonage et mise à jour du micrologiciel
      • Clonage initial instantané
      • Via USB/RF
      CMND&Control
      • Éditeur de canal hors ligne
      • Éditeur de paramètres hors ligne
      • Gestion à distance via RF
      • CMND&Create
      Contrôle
      • Blocage de la mise à jour automatique des chaînes
      • Serial Xpress Protocol
      DRM interactive
      VSecure
      Génération de revenus
      MyChoice
      Télécommande
      • Possibilité de serre-câble
      • Détection de batterie faible
      • Verrou du compartiment de piles de la télécommande
      Chaînes
      Liste combinée

    • Fonctionnalités spéciales santé

      Contrôle
      • Télécommande universelle
      • Compatible télécommande milieux médicaux
      • Compatible avec système d’appel infirmière
      Pratique
      • Sortie casque
      • Désactivation du haut-parleur principal indépendant
      Sécurité
      • Double isolation de classe II
      • Produit ignifuge

    • Multimédia

      Lecture de vidéos prise en charge
      • Formats : H. 264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • WMV9/VC1
      • Fichiers : AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • QuickTime
      • TS
      • WMV
      Formats audio pris en charge
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (version 2 à 9.2)
      Formats de sous-titres pris en charge
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Formats d'image pris en charge
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Résolution vidéo sur USB prise en charge
      jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
      Connexions multimédias
      USB

    • Audio

      Puissance de sortie audio
      20 (2 x 10)  W
      Sortie pour enceinte de salle de bain
      1,5 W mono 8 ohms
      Enceintes
      • 2
      • Dirigés vers le bas
      Fonctionnalités audio
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Basses dynamiques
      • Dolby MS10

    • Alimentation

      Puissance électrique
      220-240 V CA ; 50-60 Hz
      Température ambiante
      0 °C à 40 °C
      Consommation en veille
      < 0,3 W
      Classe énergétique
      A++
      Classe énergétique européenne
      30  W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Mode Eco
      Consommation énergétique annuelle
      44  kWh

    • Accessoires

      Inclus
      • Télécommande 22AV1409A/12
      • Support de table
      • 2 piles AAA
      • Livret de garantie
      • Brochure légale et de sécurité
      • Câble d’alimentation
      En option
      • Horloge externe 22AV1120C/00
      • Télécommande pour établissements de soins de santé 22AV1109H/12
      • Télécommande de configuration 22AV9573A

    • Connectivité latérale

      Logement à interface commune
      CI+ 1.3
      HDMI 2
      HDMI 1.4
      Sortie casque
      Minifiche
      USB1
      USB 2.0

    • Connectivité, arrière

      Péritel
      • RVB
      • CVBS
      • SVHS
      Sortie pour enceinte de salle de bain
      Mini-jack
      Composant
      YPbPr + RCA G/D
      Entrée AV
      Vidéocomposite partagée avec YPbPr
      Entrée audio DVI
      Mini-jack
      Commande externe
      RJ-48
      Antenne
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Sortie audio numérique
      Optique
      Entrée VGA
      D-Sub 15 broches

    • Fonctions avancées de connectivité

      RJ48
      • Entrée/sortie IR
      • Interface Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Activation de la lecture d’une seule pression sur un bouton
      • Mise en veille du système
      • Transfert vers la télécommande
      • contrôle du système audio
      HDMI
      • ARC (tous les ports)
      • DVI (tous les ports)
      Péritel
      Alimentation sur péritel

    • Design

      Couleur
      Noir

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      904  millimètre
      Hauteur de l'appareil
      512  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      64/77  millimètre
      Poids du produit
      7,6  kg
      Largeur appareil (support inclus)
      904  millimètre
      Hauteur appareil (support inclus)
      577  millimètre
      Profondeur appareil (support inclus)
      222  millimètre
      Poids du produit (support compris)
      9.5  kg
      Compatible avec un montage mural
      • M4
      • 200 x 200 mm

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Piles pour télécommande
    • Télécommande
    • Livret de garantie
    • Câble d’alimentation
    • Support pour installation sur table
    Badge-D2C

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    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

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    Récompenses

    • Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
    • Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
    • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
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