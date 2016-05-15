Offrez à vos clients l'expérience de visionnement qu'ils méritent. Ils profiteront d'un téléviseur plus rapide et plus réactif avec une mine d'applications commerciales particulières, pendant que vous profitez d'une installation et d'une gestion faciles à distance à votre aise.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
CMND & Create : Affichez l’information que vous voulez, quand vous le voulez
CMND & Create permet de fournir l’information que vous voulez, quand vous le voulez. Le module de gestion du contenu de CMND favorise la création et la distribution faciles de pages Web interactives portant la marque des hôtels. Adaptez votre téléviseur pour offrir à vos invités l’information la plus récente, notamment les derniers développements à votre hôtel, et ce, en temps réel.
CMND & Control : maintenance facile de votre téléviseur
CMND & Control permet de configurer et d’installer votre téléviseur à distance depuis un emplacement central, sans devoir visiter les pièces. Mettez à jour et gérez tous vos écrans assez facilement, le tout sans déranger vos invités.
Miracast et DirectShare pour partager des films et de la musique sur votre téléviseur
Nos téléviseurs offrent à vos clients la liberté de profiter de leur contenu sur grand écran, et ce, sans fil et sans effort. Grâce à notre approche de système ouvert, nos produits prennent en charge IOS et Android et nous étendons en permanence leur compatibilité. Notre partage sécurisé protège vos clients. Photos, films, musique, tout peut être partagé et diffusé sur nos téléviseurs grâce à Miracast et DirectShare!
Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.
Android : une expérience télévisuelle plus rapide, plus riche et plus agréable
Avec Android sur votre téléviseur commercial, vous profiterez d'une interface plus rapide, plus riche et conviviale. C'est votre base de lancement vers une mine de services commerciaux dédiés, d'applications et bien plus. Il y a un menu convivial incluant des liens directs vers vos applications préférées.
AppControl permet d'ajouter, de trier et de supprimer des applications en toute simplicité
AppControl s'assure que vos téléviseurs obtiennent les applications que vous voulez. Avec la capacité d'ajouter de supprimer et de trier les applications, en plus de la capacité de configurer les applications dans des pièces spécifiques, il s'agit d'une expérience client réellement personnalisée que vous pouvez contrôler depuis un emplacement centralisé, sans avoir à être dans la pièce. Pour offrir une grande facilité d'utilisation et sécurité, chargez votre application personnalisée sur notre serveur privé en ligne et ayez l'assurance que vous êtes le seul pouvant y accéder.
Les applications avancées avec de nombreux services commerciaux dédiés
Les applications avancées sont composées d'une bibliothèque d'applications en constante évolution. Grâce à la puissance d'Android, les applications fonctionnent plus facilement, plus rapidement et sont plus avancées que jamais. Conçues pour une utilisation commerciale, les données des clients sont supprimées après utilisation, et l'accès au contenu illégal pouvant nuire à votre entreprise est interdit.
Système IPTV intégré pour une interactivité personnalisée optimale
Limitez les dépenses et l'encombrement. Vous pouvez créer votre système d'hôtel directement sur nos nouveaux téléviseurs Smart TV. L'accès aux chaînes interactives, à la VOD (vidéo à la demande), aux menus et informations de l'hôtel ainsi qu'aux systèmes de commande en ligne est possible sans qu'il soit nécessaire de recourir à un boîtier externe relié au téléviseur. Outre la transmission de contenus au moyen de câbles coaxiaux, vous pouvez utiliser votre réseau Internet pour transmettre chaînes TV ou VOD directement au téléviseur. Grâce à notre réseau de partenaires, vous êtes sûr d'obtenir le portail personnalisé que vous souhaitez.
Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs
Le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes et box de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs grâce au protocole SXP (Serial Xpress Protocol).
L'application TV Remote de Phillips pour un meilleur contrôle
Vous n'avez pas envie d'utiliser la télécommande? Utilisez l'application TV Remote de Phillips sur votre téléphone intelligent ou votre tablette pour contrôler votre téléviseur, choisir et sélectionner les applications à afficher et accéder à SmartInfo. Peut être téléchargé gratuitement sur les appareils iOS et Android.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Format d'image
16/9
Diagonale de l'écran (pouces)
32
pouces
Diagonale de l'écran (cm)
80
cm
Écran
LED Full HD
Résolution d'écran
1920 x 1080p
Luminosité
350
cd/m²
Amélioration de l'image
Perfect Motion Rate à 200Hz
Pixel Plus HD
Angle de visualisation
178° (H) / 178° (V)
Tuner/réception/transmission
TV numérique
DVB-T/T2/C
HEVC FHD (jusqu'à 1080p60)
Lecture vidéo
NTSC
PAL
TV analogique
PAL
Lecture sur IP
Multicast (multidiffusion)
Unicast
Android TV
Système d'exploitation
Android™ 5.1 (Lollipop)
Taille de la mémoire (flash)
8 Go
Caractéristiques
Facile d'utilisation
Style d'image
Style de son
Services numériques
8d EPG
Now&Next
MHEG
Télétexte
HbbTV
Sous-titres
Commande locale
Bouton directionnel
Fonctionnalités pour hôtels
Mode hôtel
Verrouillage de la télécommande
Verrouillage du menu
Verrouillage du menu d’installation
Limitation du volume
Mode Prison
Mode de sécurité élevée
Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
Minuteur
Arrêt programmé
Alarme réveil
Chaîne de réveil
Sons de réveil
Interrupteur
Chaîne
Fonction
Format d'image
Volume
Style d'image
Antivol
Protection contre le vol des piles
Verrou Kensington
Variateur de puissance
Mise en marche automatique
Démarrage rapide/écologique
WoLAN
WoWLAN
Applications
AppControl
Applications sur le cloud
Applications Android
Votre marque
SmartInfo
Logo de bienvenue
Tableau de bord personnalisable (HTML)
Système IPTV
Applications sur mesure
Nom de l’endroit (identification Geonames)
Horloge
Horloge en mode veille
Bouton télécommande lumineux
Horloge à l'écran
Horloge externe en option
SmartInfo
Navigateur HTML 5
Modèles interactifs
Clonage et mise à jour du micrologiciel
Clonage initial instantané
Via USB/RF/IP
CMND&Control
Éditeur de canal hors ligne
Éditeur de paramètres hors ligne
État du téléviseur en temps réel (IP)
Gestion à distance par IP/RF
CMND&Create
Gestion de groupe de téléviseurs
Contrôle
Blocage de la mise à jour automatique des chaînes
Serial Xpress Protocol
API JSON de contrôle du téléviseur (JAPIT)
Services intégrés
Prévisions météorologiques à 5 jours
DRM interactive
VSecure
PlayReady Smooth Streaming
Securemedia
Génération de revenus
MyChoice
Langues
Contrôle de la langue du client
Télécommande
Possibilité de serre-câble
Détection de batterie faible
Verrou du compartiment de piles de la télécommande
Chaînes
Liste combinée
Listes thématiques
Fonctionnalités spéciales santé
Contrôle
Télécommande universelle
Compatible télécommande milieux médicaux
Compatible avec système d’appel infirmière
Pratique
Sortie casque
Désactivation du haut-parleur principal indépendant
Sécurité
Double isolation de classe II
Produit ignifuge
Multimédia
Lecture de vidéos prise en charge
Formats : H. 264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
WMV9/VC1
HEVC
Fichiers : AVI, MKV
Formats audio pris en charge
MP3
AAC
WAV
WMA (version 2 à 9.2)
WMA-PRO (version 9 et 10)
Formats de sous-titres pris en charge
SRT
SMI
SSA SUB
TXT
ASS
Formats d'image pris en charge
JPG
BMP
GIF
PNG
Résolution vidéo sur USB prise en charge
jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
Connexions multimédias
USB
Réseau local
Audio
Puissance de sortie audio
16 (2 x 8)
W
Sortie pour enceinte de salle de bain
1,5 W mono 8 ohms
Enceintes
2
Dirigés vers le bas
Fonctionnalités audio
AVL
Incredible Surround
Basses dynamiques
Dolby MS10
Alimentation
Puissance électrique
220-240 V c. a., 50-60 Hz
Température ambiante
0 °C à 40 °C
Consommation en veille
< 0,4 W
Classe énergétique
A+
Classe énergétique européenne
28
W
Fonctions d'économie d'énergie
Mode Eco
Consommation énergétique annuelle
41
kWh
Accessoires
Inclus
Support de table pivotant
2 piles AAA
Livret de garantie
Brochure légale et de sécurité
Câble d’alimentation
Télécommande 22AV1505B/12
En option
Horloge externe 22AV1120C/00
Télécommande pour établissements de soins de santé 22AV1109H/12
Télécommande de configuration 22AV9573A
Télécommance Bluetooth® 22AV1507A/12
Connectivité sans fil
Réseau local sans fil
802.11 b/g/n
Bluetooth®
4.0
Prêt pour la manette de jeu HID
Multicanal
Audio sans fil (casque)
Wifi-Direct
DirectShare
Miracast
Connectivité en bas du téléviseur
HDMI1
HDMI 1.4
Antenne
IEC-75
HDMI2
HDMI 1.4
Sortie audio numérique
Optique
USB1
USB 2.0
Ethernet (LAN)
RJ-45
Connectivité, côté
USB2
USB 3.0
Logement à interface commune
CI+ 1.3.2
HDMI3
HDMI 1.4
HDMI4
HDMI 1.4 (MHL 2.0)
Sortie casque
Minifiche
Connectivité, arrière
Péritel
RVB
CVBS
Sortie pour enceinte de salle de bain
Mini-jack
Composant
YPbPr + RCA G/D
Entrée audio DVI
Mini-jack
Alimentation externe
Mini-jack
12 V, 1,1A max
Commande externe
RJ-48
Fonctions avancées de connectivité
RJ48
Entrée/sortie IR
Interface Serial Xpress
EasyLink (HDMI CEC)
Activation de la lecture d’une seule pression sur un bouton
La disponibilité des fonctions dépend de la version choisie.
Philips ne garantit pas la disponibilité ou la continuité du bon fonctionnement des applications.
La mémoire libre courante peut être inférieure en raison des préconfigurations de l'appareil
La consommation électrique typique du téléviseur en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Éd. 2. La consommation réelle dépendra de l’utilisation du téléviseur.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n’existe, conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.