SmartInfo pour des pages de renseignements sur votre hôtel personnalisées et interactives

SmartInfo permet de fournir à vos clients des renseignements sur votre hôtel ou la ville où il se trouve avec SmartUI. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n’est pas raccordé à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier les renseignements régulièrement et facilement afin d’informer vos clients des dernières actualités en lien avec votre hôtel.