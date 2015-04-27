Avec ce téléviseur LED basse consommation, bénéficiez de tous les avantages d'un téléviseur conçu pour les hôtels. Vos clients pourront acheter des contenus premium et se tenir informés au moyen des pages d'informations de l'hôtel. L'installation et la commande sont très simples grâce une technologie de commande à distance de pointe.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.
SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles
SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.
SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel
SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations relatives à votre hôtel ou à votre ville. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos clients informés de tout ce qui se passe dans votre hôtel.
Serial Xpress Protocol Easy pour systèmes interactifs
Le protocole SXP (Serial Xpress Protocol) permet de connecter le téléviseur aux décodeurs externes et box de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.
Téléviseur LED pour des images avec un contraste incroyable
Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.
Modes Hôtel, Soins de santé et Prison complets
Toutes les fonctions nécessaires à une utilisation professionnelle dans des environnements où il en faut davantage que dans un salon. Du verrouillage du menu et du réglage du volume aux essais plus rigoureux des matériaux, en passant par l’économie d’énergie et les télécommandes antivol, les fonctions spécialisées de soins de santé et de prison offrent un créneau à ces applications.
Prise de casque supplémentaire pour votre écoute personnelle
Ces haut-parleurs sont dotés d’une prise de casque supplémentaire. Branchez-y votre propre casque d’écoute pour une écoute personnalisée, à votre gré.
Compatibilité avec l’appel infirmière optimisée pour le secteur des soins de santé
La compatibilité avec l’appel infirmière fait des téléviseurs Philips pour le secteur des soins de santé un outil parfaitement adapté qui permet non seulement de divertir l’utilisateur / le patient mais aussi de faciliter la prise en charge lors des urgences médicales.
Affichage de l’heure à l’écran pour un confort optimal des clients
Grâce à notre nouvel affichage de l’heure à l’écran, les clients peuvent facilement obtenir l’heure actuelle. Sur simple pression d’un bouton, l’heure s’affiche à l’écran du téléviseur assurant une visibilité améliorée et une consommation d’énergie réduite.
Empêchez toute utilisation non autorisée grâce au verrouillage du bouton directionnel
L'administrateur peut désactiver ou activer le verrouillage de la commande par joystick afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléviseur au moyen du joystick. Les frais de l'hôtelier sont ainsi limités.
Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé
Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.
Faible consommation d'énergie
Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de réduire les coûts d'exploitation.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Format d'image
16/9
Diagonale de l'écran (pouces)
32
pouces
Diagonale de l'écran (cm)
80
cm
Écran
Téléviseur LED HD
Résolution d'écran
1366 x 768p
Luminosité
280
cd/m²
Amélioration de l'image
Pixel Plus HD
Perfect Motion Rate à 200Hz
Angle de visualisation
178° (H) / 178° (V)
Tuner/réception/transmission
TV numérique
DVB-T/T2/C
Lecture vidéo
NTSC
PAL
SECAM
TV analogique
PAL
Caractéristiques
Facile d'utilisation
Style d'image
Style de son
Format d'image
Services numériques
8d EPG
Now&Next
MHEG
Télétexte
HbbTV
Commande locale
Bouton directionnel
Fonctionnalités pour hôtels
Mode hôtel
Verrouillage de la télécommande
Verrouillage du menu
Verrouillage du menu d’installation
Limitation du volume
Mode Prison
Mode de sécurité élevée
Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
Minuteur
Arrêt programmé
Alarme réveil
Chaîne de réveil
Sons de réveil
Interrupteur
Chaîne
Fonction
Format d'image
Volume
Antivol
Protection contre le vol des piles
Verrou Kensington
Variateur de puissance
Mise en marche automatique
Démarrage rapide/écologique
Votre marque
SmartInfo
Logo de bienvenue
Message de bienvenue
Tableau de bord personnalisable (HTML)
Horloge
Horloge en mode veille
Bouton télécommande lumineux
Horloge à l'écran
Horloge externe en option
SmartInfo
Navigateur HTML 5
Modèles interactifs
Diaporama photo
Clonage et mise à jour du micrologiciel
Clonage initial instantané
Via USB/RF
CMND&Control
Éditeur de canal hors ligne
Éditeur de paramètres hors ligne
Gestion à distance via RF
CMND&Create
Contrôle
Blocage de la mise à jour automatique des chaînes
Serial Xpress Protocol
DRM interactive
VSecure
Génération de revenus
MyChoice
Télécommande
Possibilité de serre-câble
Détection de batterie faible
Verrou du compartiment de piles de la télécommande
Chaînes
Liste combinée
Fonctionnalités spéciales santé
Contrôle
Télécommande universelle
Compatible télécommande milieux médicaux
Compatible avec système d’appel infirmière
Pratique
Sortie casque
Désactivation du haut-parleur principal indépendant
Sécurité
Double isolation de classe II
Produit ignifuge
Multimédia
Lecture de vidéos prise en charge
Formats : H. 264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
WMV9/VC1
Fichiers : AVI, MKV
3GP
ASF
M2TS
M4V
MP4
MPG
PS
QuickTime
TS
WMV
Formats audio pris en charge
MP3
AAC
WAV
WMA (version 2 à 9.2)
Formats de sous-titres pris en charge
SRT
ASS
SMI
SSA SUB
TXT
Formats d'image pris en charge
BMP
JPG
PNG
GIF
Résolution vidéo sur USB prise en charge
jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
Connexions multimédias
USB
Audio
Puissance de sortie audio
20 (2 x 10)
W
Sortie pour enceinte de salle de bain
1,5 W mono 8 ohms
Enceintes
2
Dirigés vers le bas
Fonctionnalités audio
AVL
Incredible Surround
Basses dynamiques
Dolby MS10
Alimentation
Puissance électrique
220-240 V CA ; 50-60 Hz
Température ambiante
0 °C à 40 °C
Consommation en veille
< 0,3 W
Classe énergétique
A++
Classe énergétique européenne
23
W
Fonctions d'économie d'énergie
Mode Eco
Consommation énergétique annuelle
34
kWh
Accessoires
Inclus
Télécommande 22AV1409A/12
Support de table
2 piles AAA
Livret de garantie
Brochure légale et de sécurité
Câble d’alimentation
En option
Horloge externe 22AV1120C/00
Télécommande pour établissements de soins de santé 22AV1109H/12
Télécommande de configuration 22AV9573A
Connectivité, côté
Logement à interface commune
CI+ 1.3
HDMI 2
HDMI 1.4
Sortie casque
Minifiche
USB1
USB 2.0
Connectivité, arrière
Péritel
RVB
CVBS
SVHS
Sortie pour enceinte de salle de bain
Mini-jack
Composant
YPbPr + RCA G/D
Entrée AV
Vidéocomposite partagée avec YPbPr
Entrée audio DVI
Mini-jack
Commande externe
RJ-48
Antenne
IEC-75
HDMI1
HDMI 1.4
Sortie audio numérique
Optique
Entrée VGA
D-Sub 15 broches
Fonctions avancées de connectivité
RJ48
Entrée/sortie IR
Interface Serial Xpress
EasyLink (HDMI CEC)
Activation de la lecture d’une seule pression sur un bouton
Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.