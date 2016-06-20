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    Signage Solutions Écran D-Line

    32BDL4050D/00

    Informez en toute simplicité.

    Affichez clairement vos contenus avec l'écran FHD professionnel D-line puissant. Cette solution réactive facile à commander présente une excellente qualité d'image et une connectivité fiable, même dans les zones difficiles à relier à un réseau.

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    Signage Solutions Écran D-Line

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    Informez en toute simplicité.

    Écran 24/7 intelligent et puissant.

    • 32" (81 cm)
    • Avec Android
    • 400 cd/m²
    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.

    FailOver garantit l'affichage permanent des contenus

    FailOver garantit l'affichage permanent des contenus

    Qu'il soit installé dans une salle d'attente ou une salle de réunion, faites en sorte que l'écran ne se désactive jamais. Grâce à FailOver, votre écran professionnel Philips bascule automatiquement entre les entrées principale et secondaire, afin de maintenir un affichage même lorsque la source principale n'est plus disponible. Il vous suffit de définir une liste d'entrées de substitution pour vous assurer que l'écran reste actif.

    Navigateur HTML5 intégré. Lecture et commande de contenus en ligne.

    Navigateur HTML5 intégré. Lecture et commande de contenus en ligne.

    Processeur SoC Android. Applications Web et natives.

    Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.

    CMND & Deploy. Installer et lancer des applications à distance

    Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.

    Port mPCIe intégré pour module 4G/LTE en option

    Connectez facilement des modules 4G/LTE à votre écran professionnel Philips. Le port mPCIe intégré permet à votre écran de communiquer avec d'autres appareils qui partagent la même connectivité sans fil. Indispensable si vous installez des écrans dans des endroits tels que banques ou bâtiments gouvernementaux, où vous ne pouvez pas accéder au réseau local.

    Preuve de lecture de contenu Android pour savoir ce qui est diffusé

    Assurez-vous que votre écran professionnel Philips propulsé par Android affiche le contenu adéquat même quand vous n'êtes pas là. Lors de la lecture de contenu via le lecteur multimédia intégré, vous pouvez configurer votre écran pour prendre des captures d'écran automatiques à intervalles réguliers. Les captures d'écran sont enregistrées sur la mémoire interne de l'écran, et vous pouvez choisir de les recevoir par courriel.

    Mémoire interne : téléchargez des contenus pour une lecture instantanée

    Enregistrez et diffusez des contenus sans recourir à un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel Philips est doté d'une mémoire interne sur laquelle vous pouvez enregistrer des contenus multimédias, pour une lecture instantanée. La mémoire interne fait également office de tampon lorsque vous diffusez des contenus en streaming.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      80.01  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      31.5  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,36375 x 0,36375 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      400  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,77 millions
      Niveau de contraste (standard)
      1 100:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      10  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré
      • Balayage progressif
      Système d'exploitation
      Android 4.4.4

    • Connectivité

      Sortie audio
      Prise jack 3,5 mm
      Entrée vidéo
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • VGA (par DVI)
      • USB 2.0 (x2)
      Entrée audio
      Prise jack 3,5 mm
      Autres connexions
      • Micro SD
      • Micro-USB
      Sortie vidéo
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Commande externe
      • RJ45
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      • Mode paysage 24:7
      • Mode portrait 24:7
      Incrustation d'images
      PIP
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 15 x 15
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, faible luminosité
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Boucle de signal
      • DVI
      • VGA
      • RS-232
      • Boucle IR (loopthrough)
      • DisplayPort
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Autres fonctionnalités
      Détecteur de gravité
      Contrôlable via le réseau
      • RJ45
      • RS-232
      • One Wire (HDMI-CEC)
      • HDMI (un câble)

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W RMS

    • Alimentation

      Consommation (EPA 6.0)
      44  W
      Puissance électrique
      100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
      Consommation (type)
      53  W
      Consommation en veille
      < 0,4 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      724,8  millimètre
      Poids du produit
      6,0  kg
      Hauteur de l'appareil
      424,3  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      56,40  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      28,5  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      16.7  pouces
      Fixation murale
      200 x 200 mm, M6
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      2,22  pouces
      Largeur du cadre
      10,7 mm (H/G/D), 15,7 mm (B)
      Poids du produit (lb)
      13,23  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • MKV
      • MP4
      • TS
      • 3GP
      • AVI
      • FLV
      • MOV
      Lecture image USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      • PNG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA
      • MP1
      • MP2

    • Lecteur interne

      UC
      Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
      Processeur graphique
      ARM Mali-400 Quad Core 533 MHz
      Mémoire
      DDR3 2 Go
      Stockage
      Mémoire EMMC 16 Go

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Guide de démarrage rapide
      • Câble RS-232
      • Cordon d'alimentation secteur
      Accessoires fournis
      • Kit d'alignement des bords (1 ) - 2 pièces
      • Kit d'alignement des bords (2 ) - 1 pièce
      • Guide de logo
      • Câble RS-232 pour cascade
      • Vis moletée
      Socle
      Support universel (petite taille) (en option)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Espagnol
      • Polissage
      • Turc
      • Russe
      • Italien
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Arabe
      • Japonais
      • Danois
      • Néer.
      • Finnois
      • Norvégien
      • Portugais
      • Suédois
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • FCC, Classe B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • LUSD
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Télécommande
    • Piles pour télécommande
    • Guide de démarrage rapide
    • Câble RS232
    • Câble d'alimentation
    Badge-D2C

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