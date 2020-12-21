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- Câble RS232
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- Piles pour télécommande
- Guide de démarrage rapide
32BDL3550Q/00
Intensifiez votre affichage
Informez et captivez le public, grâce à l'écran Full HD professionnel Philips Q-Line. Cette solution fiable est opérationnelle dès que vous en avez besoin.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
Dans une salle d’attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l’écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l’écran est toujours actif.
Contrôlez parfaitement vos contenus avec CMND & Create. L'interface glisser-déplacer vous permet de publier facilement vos propres contenus, qu'il s'agisse du menu du jour ou d'informations concernant votre marque. Grâce aux modèles préchargés et aux widgets intégrés, diffusez des images, textes et vidéos en un clin d'œil.
Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d’un périphérique USB. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.
Contrôlez votre écran avec une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android 8 assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.
Connectez et contrôlez votre contenu au moyen d’un serveur en nuage avec le navigateur HTML5 intégré. Grâce à ce navigateur chrome, vous pourrez concevoir votre contenu en ligne et vous connecter à un seul écran, ou à votre réseau entier. Affichez des contenus en mode portrait ou en mode paysage, avec la résolution HD. Il vous suffit de brancher l’écran à l’Internet grâce au Wi-Fi ou avec un câble RJ45 pour profiter de vos propres listes de lecture.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Applications multimédias
Lecteur interne
Accessoires
Divers
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