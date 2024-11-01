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Libérez le plein potentiel de votre imagination
Aucune limite. Aucune frontière. La série L-Line 7000 de Philips offre une solution d’affichage DEL pour des possibilités infinies de forme et de taille. Un jumelage harmonieux et de multiples options de taille permettent de créer des présentoirs uniques de toutes dimensions pour des résultats parfaits.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Les fixations brevetées faciles à monter permettent une installation encore plus rapide. Ces éléments en option sont disponibles pour un montage des écrans LED plan, incurvé de forme convexe (177,5/175/172,5 degrés) et angulaire à 90 degrés.
Le revêtement résistant à la poussière, à la saleté, aux moisissures et à l'humidité protège ce produit et facilite son entretien. Indice de protection IP30 et certifié contre les infiltrations pour réduire les risques de court-circuit dû à la poussière et à la corrosion.
Créez un affichage unique de n'importe quelles forme et dimensions en associant des dalles LED Philips L-Line série 7000. Les broches d'alignement flexibles et dynamiques garantissent un ajustement parfait en toutes circonstances, pour une surface d'affichage lisse, aux raccords discrets. Pour plus de commodité et d'efficacité, chaque dalle LED est doté d'ouvertures de chaque côté permettant une connexion câblée polyvalente entre celles-ci et toute connexion d'entrée externe. Il est possible de recourir aux ouvertures situées en haut et en bas de la dalle LED au cas où l'accès ne serait possible que depuis le haut ou le bas de la dalle.
Les écrans LED professionnels Philips sont équipés de LED hautes performances soigneusement testées, consommant peu et économiques. En outre, une technologie sophistiquée permet à l'écran d'économiser de l'énergie de manière dynamique.
Chaque dalle LED Philips L-Line est étalonnée en usine dans des conditions parfaites. Cela signifie qu'aucun étalonnage supplémentaire n'est nécessaire sur site, ce qui permet d'accélérer les installations. Des fichiers d'étalonnage et de configuration sont disponibles pour assurer une maintenance rapide.
Les dalles LED des Philips L-Line série 7000 mesurent 25 cm de haut, et sont disponibles avec 50 cm, 75 cm et 100 cm de largeur. Ces écrans sont prêts à être installés dans n'importe quel format paysage, sans limitation de taille. Ils sont également disponibles avec coins biseautés, pour créer des formes courbes, aussi bien convexes que concaves.
Atteignez la perfection grâce à la précision. Active Health Monitoring permet une maintenance rapide, simple et prévisible en affichant l'item de défaillance précis ainsi que son emplacement. Grâce à ce logiciel fonctionnant en temps réel en ligne comme hors ligne, le remplacement de la pièce concernée devient une opération efficace. Il s'agit d'un incontournable pour les propriétaires d'écrans situés dans de nombreux emplacements différents.
Votre écran LED professionnel Philips présente un câblage intégré, pour un cordon d'alimentation et des câbles de données bien rangés. Les dalles sont reliées en série, tant pour la transmission des données que pour l'alimentation, afin de réduire l'encombrement au minimum et de rendre l'installation plus rapide.
Créez des affichages sans châssis de toute forme, taille ou résolution. La conception modulaire des panneaux à DEL professionnels de Philips vous permet d’adapter l’affichage à n'importe quel espace. Construisez des installations vastes et immersives ou assemblez des motifs intrigants. Créez facilement des affichages qui s’intègrent parfaitement aux portes et aux autres ouvertures. Même les coins et les écrans incurvés deviennent faciles à créer avec la nouvelle série 7000 de Philips.
La conception ignifuge ralentit la propagation des flammes et contribue à protéger l'intégrité structurelle de la dalle LED en cas d'incendie. Testée et certifiée conforme aux certifications de sécurité incendie.
Image/affichage
Pratique
Alimentation
Conditions de fonctionnement
Boîtier
Module
Accessoires
Divers
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