25BDL4050I/00
Panneaux d'affichage numériques sans alimentation
Qu'il s'agisse de menus magnifiquement colorés ou d'affiches numériques dans des points de vente, les écrans Philips Tableaux libèrent tout le potentiel de l'affichage dernière génération. Passez du papier à l'affichage numérique, ou montez en gamme en remplaçant vos modèles numériques actuels par des écrans e-Paper ultra-nets et facilement modifiables.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Affiche 60 000 couleurs dont le bleu, pour des messages clairs et percutants, et est doté de 16 Go de mémoire interne. Se branche sur une source d'alimentation pour charger de nouveaux contenus fixes et les afficher instantanément, via des connexions USB, LAN ou Wi-Fi.
Une solution idéale pour les environnements sans source d'alimentation à proximité. Les écrans Philips Tableaux sont positionnables et repositionnables à volonté. Ils affichent des contenus fixes colorés comme le feraient des affiches papier, et ne nécessitent une alimentation électrique que pour charger de nouveaux contenus.
Développement de technologies pour un avenir durable : solution de remplacement des affiches couleur en papier sans alimentation ni gaspillage.
Les écrans professionnels Philips équipés d'Android sont polyvalents, sécurisés, et assurent un affichage optimal plus longtemps.
Image/affichage
Communication
Connectivité
Pratique
Alimentation
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Lecteur interne
Accessoires
Divers
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.