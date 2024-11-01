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    Signage Solutions Tableaux

    25BDL4050I/00

    Panneaux d'affichage numériques sans alimentation

    Qu'il s'agisse de menus magnifiquement colorés ou d'affiches numériques dans des points de vente, les écrans Philips Tableaux libèrent tout le potentiel de l'affichage dernière génération. Passez du papier à l'affichage numérique, ou montez en gamme en remplaçant vos modèles numériques actuels par des écrans e-Paper ultra-nets et facilement modifiables.

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    Signage Solutions Tableaux

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    Panneaux d'affichage numériques sans alimentation

    Une technologie pour un meilleur avenir

    • 25"
    • Avec Android

    Affichez vos contenus à tout moment

    Affiche 60 000 couleurs dont le bleu, pour des messages clairs et percutants, et est doté de 16 Go de mémoire interne. Se branche sur une source d'alimentation pour charger de nouveaux contenus fixes et les afficher instantanément, via des connexions USB, LAN ou Wi-Fi.

    Faible consommation d'énergie, fonctionnement sans alimentation

    Une solution idéale pour les environnements sans source d'alimentation à proximité. Les écrans Philips Tableaux sont positionnables et repositionnables à volonté. Ils affichent des contenus fixes colorés comme le feraient des affiches papier, et ne nécessitent une alimentation électrique que pour charger de nouveaux contenus.

    Une technologie pensée pour l'avenir

    Développement de technologies pour un avenir durable : solution de remplacement des affiches couleur en papier sans alimentation ni gaspillage.

    Processeur SoC Android

    Les écrans professionnels Philips équipés d'Android sont polyvalents, sécurisés, et assurent un affichage optimal plus longtemps.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (pouces)
      25.3  pouces
      Format d'image
      16:9
      Résolution d'écran
      3 200 x 1 800
      Couleurs d'affichage
      60 000
      Temps de réponse (standard)
      36 secondes pour mettre à jour l'image
      Système d'exploitation
      Android 11

    • Communication

      Ethernet
      10 M/100 M
      Wi-Fi / WLAN
      Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n) + 5 GHz

    • Connectivité

      Sortie audio
      Sortie enceinte (prise pour écouteurs)
      Autres connexions
      • Micro SD
      • Micro-USB
      • USB, type A
      Wi-Fi
      Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage (24/7)
      • Portrait (24/7)
      Contrôlable via le réseau
      LAN (RJ45)
      Compartiment pour batteries
      4 batteries 18650 (> 2 600 mAh) non incluses

    • Alimentation

      Puissance électrique
      Adaptateur 20 V/2,25 A

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      602,4  millimètre
      Poids du produit
      2,4  kg
      Hauteur de l'appareil
      357,4  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      37,5  millimètre
      Fixation murale
      100 x 100 mm

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      15° ~ 35°  °C
      Taux d'humidité relative
      30 ~ 80  %
      Température de stockage
      -25 ~ 50  °C

    • Lecteur interne

      UC
      Rockchip PX30
      Mémoire
      LPDDR3 2 Go
      Stockage
      eMMC 16 Go

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Adaptateur secteur
      • Guide de démarrage rapide (1)

    • Divers

      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • FCC

    Badge-D2C

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