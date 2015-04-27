Autres articles dans la boîte
- Piles pour télécommande
- Télécommande
- Livret de garantie
- Câble d’alimentation
- Support pour installation sur table
24HFL3010W/12
Fonctionnalité exceptionnelle pour vos clients
Ce téléviseur LED basse consommation vous permet de bénéficier de tous les avantages d'un téléviseur conçu pour les établissements de santé. Vos patients pourront acheter des contenus premium et se tenir informés au moyen des pages d'informations. L'installation et le contrôle sont très simples grâce une technologie de télécommande de pointe.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.
SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.
SmartInfo vous permet de communiquer facilement à vos patients des informations relatives à votre hôpital ou à votre établissement médical. Vos patients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos patients informés.
Le protocole SXP (Serial Xpress Protocol) permet de connecter le téléviseur aux décodeurs externes et box de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.
Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.
Ce téléviseur est fourni avec une élégante télécommande blanche spécialement conçue pour les milieux médicaux. Sa surface régulière et son dos lisse la rendent facile à nettoyer et à désinfecter. En outre, l'indicateur d'épuisement des piles et le dispositif antivol de piles participent à un fonctionnement efficace en milieu hospitalier.
Toutes les fonctionnalités nécessaires pour un usage professionnel dans des environnements plus exigeants qu'un simple salon. Verrouillage du volume et des menus, matériaux soumis à un banc d'essai rigoureux, économie d'énergie, télécommandes antivol et fonctionnalités spéciales hôpitaux ou prisons, pour une utilisation sur des marchés de niche.
Grâce à la fonction Télécommandes multiples, chaque télécommande ne contrôle qu'un seul téléviseur. Il peut y avoir jusqu'à 14 téléviseurs différents dans une même pièce sans que les télécommandes ne causent d'interférences.
Compatibles avec l'appel de personnel soignant, ces téléviseurs Philips destinés au secteur médical sont des outils hautement intégrés offrant aux patients/utilisateurs des options de divertissement tout en leur permettant de demander de l'aide en cas d'urgence médicale.
Ces enceintes disposent de connexions supplémentaires pour le casque. Vous profitez ainsi d'une écoute plus intime quand vous le souhaitez.
L'administrateur peut désactiver ou activer le verrouillage des commandes locales afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléviseur au moyen des boutons de commande. Les frais de l'hôtelier sont ainsi limités.
Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.
Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de réduire les coûts d'exploitation.
Image/affichage
Tuner/réception/transmission
Caractéristiques
Fonctionnalités pour hôtels
Fonctionnalités spéciales santé
Multimédia
Audio
Alimentation
Accessoires
Connectivité, côté
Connectivité, arrière
Fonctions avancées de connectivité
Design
Dimensions
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