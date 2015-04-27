Autres articles dans la boîte
- Piles pour télécommande
- Télécommande
- Livret de garantie
- Câble d’alimentation
- Support pour installation sur table
24HFL3010T/12
Fonctionnalité exceptionnelle pour vos clients
Avec ce téléviseur LED basse consommation, bénéficiez de tous les avantages d'un téléviseur conçu pour les hôtels. Vos clients pourront acheter des contenus premium et se tenir informés au moyen des pages d'informations de l'hôtel. L'installation et la commande sont très simples grâce une technologie de commande à distance de pointe.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.
SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.
SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations relatives à votre hôtel ou à votre ville. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos clients informés de tout ce qui se passe dans votre hôtel.
Le protocole SXP (Serial Xpress Protocol) permet de connecter le téléviseur aux décodeurs externes et box de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.
Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.
Toutes les fonctions nécessaires à une utilisation professionnelle dans des environnements où il en faut davantage que dans un salon. Du verrouillage du menu et du réglage du volume aux essais plus rigoureux des matériaux, en passant par l’économie d’énergie et les télécommandes antivol, les fonctions spécialisées de soins de santé et de prison offrent un créneau à ces applications.
Ces haut-parleurs sont dotés d’une prise de casque supplémentaire. Branchez-y votre propre casque d’écoute pour une écoute personnalisée, à votre gré.
La compatibilité avec l’appel infirmière fait des téléviseurs Philips pour le secteur des soins de santé un outil parfaitement adapté qui permet non seulement de divertir l’utilisateur / le patient mais aussi de faciliter la prise en charge lors des urgences médicales.
Grâce à notre nouvel affichage de l’heure à l’écran, les clients peuvent facilement obtenir l’heure actuelle. Sur simple pression d’un bouton, l’heure s’affiche à l’écran du téléviseur assurant une visibilité améliorée et une consommation d’énergie réduite.
L'administrateur peut désactiver ou activer le verrouillage des commandes locales afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléviseur au moyen des boutons de commande. Les frais de l'hôtelier sont ainsi limités.
Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.
Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de réduire les coûts d'exploitation.
Image/affichage
Tuner/réception/transmission
Caractéristiques
Fonctionnalités pour hôtels
Fonctionnalités spéciales santé
Multimédia
Audio
Alimentation
Accessoires
Connectivité, côté
Connectivité, arrière
Fonctions avancées de connectivité
Design
Dimensions
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