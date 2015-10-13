Autres articles dans la boîte
- Piles pour télécommande
- Télécommande
- Livret de garantie
- Câble d’alimentation
- Support pour installation sur table
19HFL4010W/12
Un téléviseur de chevet exceptionnel
Ce téléviseur est idéal près du lit de vos patients. Conçu pour les établissements de santé, il évite de déranger les voisins et maximise le confort du téléspectateur en permettant un visionnage personnel.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.
SmartInfo vous permet de communiquer facilement à vos patients des informations relatives à votre hôpital ou à votre établissement médical. Vos patients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos patients informés.
MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.
Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.
Design blanc aux angles arrondis, pour une apparence plus sympathique dans les milieux médicaux.
Ce téléviseur de chevet innovant est doté d'un panneau de commande tactile situé au bas du téléviseur, pour une expérience utilisateur personnalisée. Les touches de commande lumineuses sont faciles à utiliser dans l'obscurité. Propreté simple à maintenir grâce à la surface plane nettoyable et au verrouillage du clavier.
La sécurité de base, les performances essentielles et une grande fiabilité sont des conditions essentielles dans un environnement clinique professionnel. Contrairement aux téléviseurs standard, les produits de la gamme Philips HeartLine font l'objet d'une alimentation en énergie spéciale de qualité médicale pour respecter ces conditions et sont conformes à la norme EN/CEI 60601-1 pour assurer la sécurité de base et les performances essentielles. De plus, ils sont conformes à la norme collatérale EN/CEI 60601-1-2 relative aux exigences et essais en matière de perturbation électromagnétique pour les appareils électromédicaux. De nombreux pays, hôpitaux et cabinets médicaux exigent la conformité à ces normes.
La connexion du casque bénéficie d'une isolation galvanique assurant une sécurité optimale entre le casque du patient et le téléviseur Philips HeartLine. Une isolation galvanique est nécessaire pour créer une séparation parfaite entre le connecteur du casque et l'environnement électrique près du lit du patient.
Les microbes sont devenus un problème crucial dans les hôpitaux et les environnements cliniques dans le monde entier car ils peuvent causer des infections mettant en danger la vie des patients. Les téléviseurs Philips HeartLine relèvent ce défi grâce à l'utilisation d'un additif antimicrobien conforme à la méthode JIS Z2801 dans le matériau de son boîtier, ce qui en fait un élément à part entière du boîtier. Votre bien-être et celui de vos patients sont désormais assurés par ce bouclier de protection qui empêche la prolifération des micro-organismes les plus courants comme « Staphylococcus aureus » (gastroentérite), « Escherichia coli » (E Coli) et « Klebsiella » (pneumonie), par exemple.
Le choix d'applications Philips Smart TV est en augmentation constante, qu'il s'agisse d'applications de réseau social, de YouTube ou autre. Cette version spéciale adaptée aux besoins des hôtels offre de nombreux avantages, notamment en garantissant la suppression des informations relatives aux clients après utilisation et en évitant que des contenus illégaux ne nuisent à votre activité.
Le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes et box de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs grâce au protocole SXP (Serial Xpress Protocol).
Le nouvel affichage de l'horloge à l'écran permet aux clients de consulter l'heure facilement. Il leur suffit d'appuyer sur un bouton pour afficher l'heure à l'écran du téléviseur avec une visibilité optimale et une consommation électrique réduite.
Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de réduire les coûts d'exploitation.
Image/affichage
Tuner/réception/transmission
Caractéristiques
Fonctionnalités pour hôtels
Fonctions pour établissements de soin
Multimédia
Audio
Alimentation
Accessoires
Connectivité, côté
Connectivité, arrière
Fonctions avancées de connectivité
Design
Dimensions
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