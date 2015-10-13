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  • Un téléviseur de chevet exceptionnel Un téléviseur de chevet exceptionnel Un téléviseur de chevet exceptionnel

    Téléviseur LED professionnel

    19HFL4010W/12

    1 récompense

    Un téléviseur de chevet exceptionnel

    Ce téléviseur est idéal près du lit de vos patients. Conçu pour les établissements de santé, il évite de déranger les voisins et maximise le confort du téléspectateur en permettant un visionnage personnel.

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    Téléviseur LED professionnel

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    Un téléviseur de chevet exceptionnel

    Fonctionnalité exceptionnelle pour vos patients

    • 48 cm (19") HeartLine
    • LED
    • DVB-T2/T/C et IPTV
    SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles

    SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles

    SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

    SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre établissement médical

    SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre établissement médical

    SmartInfo vous permet de communiquer facilement à vos patients des informations relatives à votre hôpital ou à votre établissement médical. Vos patients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos patients informés.

    Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents

    Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents

    MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

    Téléviseur LED pour des images avec un contraste incroyable

    Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.

    Design blanc pour milieux médicaux

    Design blanc aux angles arrondis, pour une apparence plus sympathique dans les milieux médicaux.

    Touches tactiles lumineuses en façade avec détecteur de proximité

    Ce téléviseur de chevet innovant est doté d'un panneau de commande tactile situé au bas du téléviseur, pour une expérience utilisateur personnalisée. Les touches de commande lumineuses sont faciles à utiliser dans l'obscurité. Propreté simple à maintenir grâce à la surface plane nettoyable et au verrouillage du clavier.

    L'alimentation en énergie de qualité médicale garantit la sécurité grâce à de faibles émissions

    La sécurité de base, les performances essentielles et une grande fiabilité sont des conditions essentielles dans un environnement clinique professionnel. Contrairement aux téléviseurs standard, les produits de la gamme Philips HeartLine font l'objet d'une alimentation en énergie spéciale de qualité médicale pour respecter ces conditions et sont conformes à la norme EN/CEI 60601-1 pour assurer la sécurité de base et les performances essentielles. De plus, ils sont conformes à la norme collatérale EN/CEI 60601-1-2 relative aux exigences et essais en matière de perturbation électromagnétique pour les appareils électromédicaux. De nombreux pays, hôpitaux et cabinets médicaux exigent la conformité à ces normes.

    Connexion du casque avec isolation galvanique

    La connexion du casque bénéficie d'une isolation galvanique assurant une sécurité optimale entre le casque du patient et le téléviseur Philips HeartLine. Une isolation galvanique est nécessaire pour créer une séparation parfaite entre le connecteur du casque et l'environnement électrique près du lit du patient.

    Le boîtier antimicrobien empêche activement l'apparition de bactéries

    Les microbes sont devenus un problème crucial dans les hôpitaux et les environnements cliniques dans le monde entier car ils peuvent causer des infections mettant en danger la vie des patients. Les téléviseurs Philips HeartLine relèvent ce défi grâce à l'utilisation d'un additif antimicrobien conforme à la méthode JIS Z2801 dans le matériau de son boîtier, ce qui en fait un élément à part entière du boîtier. Votre bien-être et celui de vos patients sont désormais assurés par ce bouclier de protection qui empêche la prolifération des micro-organismes les plus courants comme « Staphylococcus aureus » (gastroentérite), « Escherichia coli » (E Coli) et « Klebsiella » (pneumonie), par exemple.

    Applications Smart TV avec de nombreux services adaptés aux hôtels

    Le choix d'applications Philips Smart TV est en augmentation constante, qu'il s'agisse d'applications de réseau social, de YouTube ou autre. Cette version spéciale adaptée aux besoins des hôtels offre de nombreux avantages, notamment en garantissant la suppression des informations relatives aux clients après utilisation et en évitant que des contenus illégaux ne nuisent à votre activité.

    Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs

    Le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes et box de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs grâce au protocole SXP (Serial Xpress Protocol).

    Affichage de l'horloge à l'écran très pratique pour les clients

    Le nouvel affichage de l'horloge à l'écran permet aux clients de consulter l'heure facilement. Il leur suffit d'appuyer sur un bouton pour afficher l'heure à l'écran du téléviseur avec une visibilité optimale et une consommation électrique réduite.

    Faible consommation d'énergie

    Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de réduire les coûts d'exploitation.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Format d'image
      16/9
      Diagonale de l'écran (pouces)
      19  pouces
      Diagonale de l'écran (cm)
      47  cm
      Écran
      Téléviseur LED HD
      Résolution d'écran
      1366 x 768p
      Luminosité
      200  cd/m²
      Amélioration de l'image
      • Perfect Motion Rate à 200Hz
      • Pixel Plus HD
      Angle de visualisation
      170º (H)/160º (V)

    • Tuner/réception/transmission

      TV numérique
      DVB-T/T2/C
      TV analogique
      PAL
      Lecture sur IP
      • Multicast (multidiffusion)
      • Unicast

    • Caractéristiques

      Facile d'utilisation
      • Style d'image
      • Style de son
      Services numériques
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Télétexte
      • HbbTV
      Commande locale
      Commande tactile capacitative

    • Fonctionnalités pour hôtels

      Mode hôtel
      • Verrouillage du menu
      • Verrouillage du menu d’installation
      • Limitation du volume
      • Verrouillage des commandes locales
      Mode Prison
      • Mode de sécurité élevée
      • Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
      Minuteur
      • Arrêt programmé
      • Alarme réveil
      • Chaîne de réveil
      • Sons de réveil
      Interrupteur
      • Chaîne
      • Fonction
      • Format d'image
      • Volume
      Antivol
      Verrou Kensington
      Variateur de puissance
      • Mise en marche automatique
      • Démarrage rapide/écologique
      • WoLAN
      Applications
      • AppControl
      • Applications sur le cloud
      Votre marque
      • SmartInfo
      • Logo de bienvenue
      • Arrière-plan personnalisé de la télévision intelligente
      • Message de bienvenue
      • Tableau de bord personnalisable (HTML)
      • Système IPTV
      Horloge
      • Horloge en mode veille
      • Horloge à l'écran
      • Horloge externe en option
      SmartInfo
      • Navigateur HTML 5
      • Modèles interactifs
      • Diaporama photo
      Clonage et mise à jour du micrologiciel
      • Clonage initial instantané
      • Via USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Éditeur de canal hors ligne
      • Éditeur de paramètres hors ligne
      • État du téléviseur en temps réel (IP)
      • Gestion à distance par IP/RF
      • CMND&Create
      • Gestion de groupe de téléviseurs
      Contrôle
      • Blocage de la mise à jour automatique des chaînes
      • Serial Xpress Protocol
      • API JSON de contrôle du téléviseur (JAPIT)
      DRM interactive
      • VSecure
      • PlayReady Smooth Streaming
      Génération de revenus
      MyChoice
      Chaînes
      Liste combinée

    • Fonctions pour établissements de soin

      Contrôle
      • Boutons de commande tactiles lumineux
      • Télécommande universelle
      • Compatible télécommande milieux médicaux
      • Compatible avec système d’appel infirmière
      Pratique
      • Sortie casque
      • Détecteur de proximité
      • Fonction de verrouillage pour nettoyage
      • Désactivation du haut-parleur principal indépendant
      • Poignée téléviseur
      Sécurité
      • IEC/EN60601-1
      • Produit ignifuge
      • Sortie casque à isolation galvanique
      • Double isolation de classe II
      Hygiénique
      • Boîtier anti-microbien JISZ2801
      • Coque arrière lisse
      Compatibilité électromagnétique
      IEC/EN60601-1-2

    • Multimédia

      Lecture de vidéos prise en charge
      • Formats : H. 264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • WMV9/VC1
      • Fichiers : AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • QuickTime
      • TS
      • WMV
      Formats audio pris en charge
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (version 2 à 9.2)
      Formats de sous-titres pris en charge
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Formats d'image pris en charge
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Résolution vidéo sur USB prise en charge
      jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
      Connexions multimédias
      • USB
      • Réseau local

    • Audio

      Puissance de sortie audio
      5 (2 x 2,5)  W
      Sortie pour enceinte de salle de bain
      1,5 W mono 8 ohms
      Enceintes
      • 2
      • Avant
      Fonctionnalités audio
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Basses dynamiques
      • Dolby MS10

    • Alimentation

      Température ambiante
      0 °C à 40 °C
      Entrée
      12 V CC
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Alimentation externe
      • 50-60 Hz
      • 100-240 V CA
      • Câble c. c. XXL 3,5 m
      • Certification médicale : CEI/EN60601-1
      Classe énergétique
      A+
      Classe énergétique européenne
      13  W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Mode Eco
      Consommation énergétique annuelle
      19  kWh

    • Accessoires

      Inclus
      • Adaptateur CC
      • Livret de garantie
      • Brochure légale et de sécurité
      En option
      • Télécommande pour établissements de soins de santé 22AV1109H/12
      • Télécommande de configuration 22AV9573A
      • Horloge externe 22AV1120C/00

    • Connectivité, côté

      HDMI 2
      HDMI 1.4
      Sortie casque
      Minifiche
      USB1
      USB 2.0

    • Connectivité, arrière

      Sortie pour enceinte de salle de bain
      Mini-jack
      Commande externe
      RJ-48
      Antenne
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Fonctions avancées de connectivité

      RJ48
      • Entrée/sortie IR
      • Interface Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Activation de la lecture d’une seule pression sur un bouton
      • Mise en veille du système
      • Transfert vers la télécommande
      • contrôle du système audio
      LAN
      Sortie de veille sur LAN
      HDMI
      ARC (tous les ports)
      USB
      Mode «Port de chargement seulement»

    • Design

      Couleur
      Blanc

    • Dimensions

      Poids du produit
      2,4  kg
      Compatible avec un montage mural
      • M4
      • 75 x 75 mm
      Dimensions de l'appareil (hors poignée)
      (W x H x D): 446 x 293 x 38  millimètre
      Poids du produit (+ poignée)
      2,6  kg

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Piles pour télécommande
    • Télécommande
    • Livret de garantie
    • Câble d’alimentation
    • Support pour installation sur table
    Badge-D2C

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    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

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    Récompenses

    • Télécommande non fournie. La télécommande en option est nécessaire lors de l'installation du téléviseur. Certaines fonctions ne sont pas disponibles sans la télécommande en option.
    • Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
    • Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
    • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
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