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    Signage Solutions Écran tactile multipoint

    10BDL4551T/00

    Un grand impact

    Qu'il s'agisse d'afficher des publicités en rayon ou d'orienter les clients, cet écran tactile multipoint intelligent et ultranet est idéal dans les espaces restreints. Grâce à cette solution tout-en-un polyvalente, vous pourrez gérer facilement les contenus à distance. L'alimentation par Ethernet (PoE) offre une grande souplesse de placement.

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    Signage Solutions Écran tactile multipoint

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    Un grand impact

    Écran tactile multipoint compact.

    • 10"
    • Avec Android
    • Tactile multipoint
    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    Appareil photo et haut-parleurs intégrés

    L'appareil photo et les haut-parleurs intégrés font de ce petit écran tactile une solution intelligente vraiment polyvalente. Utilisez-le pour mesurer la fréquentation d’un commerce de détail, analyser du trafic, etc. Alliez la puissance des applications IA Android pour afficher du contenu ciblé. Ou bien utilisez-le tout simplement pour la vidéoconférence.

    Installation facile grâce à la technologie PoE+

    Placez votre écran professionnel Philips quasiment n'importe où. La technologie PoE+ permet de fournir à l'écran l'alimentation et les données par un seul câble Ethernet. Vous n'avez pas besoin de prise de courant, mais un adaptateur d'alimentation est également fourni si vous souhaitez le brancher au secteur.

    Mémoire interne. Téléversement de contenu pour une lecture instantanée

    Sauvegardez du contenu et faites-le jouer sans avoir besoin d’un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel de Philips est doté d’une mémoire interne, ce qui vous permet de téléverser des fichiers multimédias pour une lecture instantanée. La mémoire interne fonctionne également comme un cache pour diffusion en ligne.

    CMND & Deploy. Installer et lancer des applications à distance

    Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.

    Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

    Contrôlez votre écran avec une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android 8 assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      25.6  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      10.1''  pouces
      Format d'image
      16:10
      Résolution d'écran
      1 280 x 800
      Résolution optimale
      1280 x 800
      Luminosité
      300  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 millions
      Niveau de contraste (standard)
      800:1
      Temps de réponse (standard)
      30  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      160  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      160  degrés
      Système d'exploitation
      Android 8,1

    • Connectivité

      Sortie audio
      Connecteur externe
      Autres connexions
      • USB
      • Micro SD
      Sortie vidéo
      HDMI
      Commande externe
      RJ45

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage (24/7)
      • Portrait (24/7)
      Fonctions d'économie d'écran
      Luminosité réduite
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Qualité d'image
      Contrôle de la couleur avancé
      Contrôlable via le réseau
      • RJ45
      • Wi-Fi
      Mémoire
      DDR3 2 Go / eMMC 8 Go

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 2 W

    • Alimentation

      Puissance électrique
      CC 12 V +/-5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
      Consommation (max.)
      10,96 W
      Consommation en veille
      < 0,5 W

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      261  millimètre
      Poids du produit
      0,74  kg
      Hauteur de l'appareil
      167,2  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      29  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      10,28  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      6.58  pouces
      Fixation murale
      75 x 75
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      1,14  pouces
      Largeur du cadre (G/D, H/B)
      19,77 (G/D), 13,56 (H/B) mm
      Poids du produit (lb)
      1,63  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      10 ~ 85 (sans condensation)  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      Lecture image USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • PNG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Guide de démarrage rapide
      • Support de table
      • Câble USB
      • Adaptateur d'alimentation en courant continu
      • Câble HDMI
      • Prise électrique
      • Pied en silicone

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Arabe
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Japonais
      • Polonais
      • Espagnol
      • Turc
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Danois
      • Néerlandais
      • Finnois
      • Norvégien
      • Portugais
      • Suédois
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CB
      • CE
      • LUSD
      • FCC, Classe A
      • UL

    • Interactivité

      Technologie tactile multipoint
      Capacitative projetée
      Points de contact
      5 points de contact simultanés
      Verre de sécurité
      Verre trempé de sécurité 0,7 mm

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Guide de démarrage rapide
    • Support pour installation sur table
    • Câble USB
    • Adaptateur d'alimentation c.c.
    • Câble HDMI
    • Fiche d'alimentation
    • Pied en silicone
    Badge-D2C

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