Autres articles dans la boîte
- Guide de démarrage rapide
- Support pour installation sur table
- Câble USB
- Adaptateur d'alimentation c.c.
- Câble HDMI
- Fiche d'alimentation
- Pied en silicone
10BDL3051T/00
Un grand effet
Qu’il s’agisse de faire de la publicité dans une aire de vente ou d’indiquer le chemin, cet écran intelligent tactile multipoint est idéal dans les endroits restreints. En plus de constituer une solution tout-en-un polyvalente, il permet de gérer du contenu à distance facilement. Grâce à la technologie d’alimentation par Ethernet, il s’installe en de nombreux endroits.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.
L'appareil photo et les haut-parleurs intégrés font de ce petit écran tactile une solution intelligente vraiment polyvalente. Utilisez-le pour mesurer la fréquentation d’un commerce de détail, analyser du trafic, etc. Alliez la puissance des applications IA Android pour afficher du contenu ciblé. Ou bien utilisez-le tout simplement pour la vidéoconférence.
Placez votre écran professionnel Philips quasiment n'importe où. La technologie PoE+ permet de fournir à l'écran l'alimentation et les données par un seul câble Ethernet. Vous n'avez pas besoin de prise de courant, mais un adaptateur d'alimentation est également fourni si vous souhaitez le brancher au secteur.
Sauvegardez du contenu et faites-le jouer sans avoir besoin d’un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel de Philips est doté d’une mémoire interne, ce qui vous permet de téléverser des fichiers multimédias pour une lecture instantanée. La mémoire interne fonctionne également comme un cache pour diffusion en ligne.
Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Applications multimédias
Accessoires
Divers
Interactivité
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