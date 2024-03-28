Mon aspirateur sans fil Philips série 7000 aspire mal.
Si la puissance d'aspiration de votre aspirateur sans fil Philips série 7000 n'est pas aussi forte que prévue, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Trouvez le nom du modèle de votre aspirateur situé sur le tube et découvrez comment résoudre ce problème par vous-même dans les sections suivantes.
Le filtre et/ou le cyclone sont encrassés Si le filtre et/ou le cyclone (partie colorée dans le bac à poussière) sont encrassés, vous remarquerez que la puissance d'aspiration diminue. Pour résoudre ce problème, suivez les instructions pour nettoyer les deux pièces :
Bac à poussière/cyclone
Éteignez l'appareil (image A1).
Retirez le bac en appuyant sur le bouton tout en maintenant l'appareil à un angle de 45 degrés (image 2).
Soulevez la partie colorée pour accéder au bac (image A3). Veillez à retirer les cheveux et la saleté coincés dans le cyclone.
Videz le bac à poussière (image A4).
Rincez le bac à poussière sous le robinet. Évitez d'utiliser le lave-vaisselle (image A5).
Assurez-vous que le bac à poussière est complètement sec avant de le remettre en place (images A6-A7).
Filtre
Détachez le boîtier de filtre de la pièce colorée en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (image B8).
Retirez le filtre en mousse lavable du boîtier de filtre (image B9).
Tapotez les deux pièces au-dessus d'une poubelle pour les nettoyer (image B10).
Rincez le filtre en mousse (image B11) et pressez-le jusqu'à ce que de l'eau propre s'écoule (image B12). Il convient de ne pas rincer le boîtier de filtre.Remarque : Pour un nettoyage optimal, faites couler l'eau à travers le filtre avec la languette du filtre orientée vers le bas, afin d'éliminer la poussière en profondeur.
Laissez le filtre sécher pendant 24 heures (image B13).
Remontez les pièces (images B14-16).
Le bac à poussière n'est pas correctement fixé à l'appareil Si le bac à poussière n'est pas correctement fixé, cela peut entraîner des problèmes de puissance d'aspiration. Pour vous assurer que le bac à poussière est correctement fixé, alignez d'abord la partie supérieure du bac à poussière avant de le mettre en place. Vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous entre 1:10 et 1:15.
Remarque :
Assurez-vous d'aligner d'abord la partie supérieure du bac avant de mettre celui-ci en place.
Lorsque vous utilisez l'appareil régulièrement, assurez-vous de nettoyer le filtre au moins une fois par mois.
Pour obtenir des instructions plus détaillées, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.
Un objet est coincé dans le passage du flux d'air Un objet externe peut être coincé dans le passage du flux d'air. Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez l'embout en suivant les étapes du mode d'emploi ou de la vidéo ci-dessous. Vérifiez le tube en le retirant de l'appareil principal. Vérifiez également qu'aucun objet n'est coincé dans l'aspirette. Retirez l'objet de l'embout ou du tube et redémarrez l'appareil. Le filtre n'est pas présent dans l'appareil Si le filtre n'est pas présent dans l'appareil, cela peut entraîner des problèmes de puissance d'aspiration. Assurez-vous que le filtre se trouve dans l'appareil et qu'il est correctement assemblé. Lorsque vous fixez le bac à poussière à l'appareil, il est important d'aligner d'abord la partie supérieure du bac à poussière avant de le mettre en place. Si vous avez vérifié les points ci-dessus et que la puissance d'aspiration de l'appareil est toujours inférieure à la normale, confiez-le à un Centre Service Philips ou contactez-nous à l'adresse www.philips.com/support pour obtenir de l'aide.
Le bac à poussière est plein Lorsque le bac à poussière de votre aspirateur Philips est plein, la puissance d'aspiration est plus faible que d'habitude. Videz le bac à poussière pour retrouver une puissance d'aspiration suffisante (image A1-A3).
Le filtre est encrassé Si le filtre est encrassé, vous remarquerez que la puissance d'aspiration diminue. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit pour nettoyer le filtre :
Retirez le bac à poussière de l'appareil (image B2).
Retirez le boîtier de filtre du bac à poussière et retirez le filtre en mousse lavable du boîtier de filtre (images B3-B4).
Tapotez le filtre en mousse au-dessus d'une poubelle pour éliminer la saleté et rincez le filtre en mousse sous un robinet (image B5). Le boîtier de filtre ne peut pas être lavé.
Pressez-le jusqu'à ce que l'eau qui en sort soit propre (images B6-B7).
Tapotez le boîtier de filtre au-dessus d'une poubelle(image B8).
Laissez le filtre sécher pendant 24 heures (image B9).
Remontez les pièces (image B10).
Pour plus d'informations, reportez-vous à la vidéo ci-dessous.
Remarque : Pour des performances optimales, nous vous recommandons de nettoyer le filtre de votre aspirateur une fois par mois et de le remplacer tous les 6 mois.
Le bac à poussière et/ou le cyclone sont encrassés Si le bac à poussière et/ou le cyclone (partie colorée dans le bac à poussière) sont encrassés, vous remarquerez que la puissance d'aspiration diminue. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit pour nettoyer les deux pièces :
Éteignez l'appareil.
Retirez le bac à poussière de l'appareil (image A1).
Retirez le couvercle et videz le bac à poussière (images A2-A3). Assurez-vous que les cheveux et la saleté coincés dans le cyclone sont également éliminés.
Retirez le filtre et nettoyez l'intérieur du bac à poussière avec de l'eau ou un chiffon humide (images 5-6). Évitez d'utiliser le lave-vaisselle.
Assurez-vous que le bac à poussière est complètement sec avant de le remettre en place (images 6-9).
La brosse rotative est bloquée La saleté ou les cheveux peuvent se coincer autour de la brosse de votre aspirateur sans fil Philips. Cela peut bloquer la brosse rotative et vous remarquerez alors que la puissance d'aspiration diminue.Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour nettoyer la brosse de votre aspirateur :
Retirez la brosse à l'aide du bouton simple et retirez le capuchon latéral (images 1-3)
Retirez les cheveux de la brosse et sous le capuchon à la main ou utilisez des ciseaux (image 4).
Replacez le capuchon latéral en le poussant jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis remettez la brosse en place (images 5-7).Votre appareil est de nouveau prêt à l'emploi.
Le couvercle du bac à poussière n'est pas correctement connecté au bac à poussière, ou le bac à poussière n'est pas correctement fixé à l'appareil Dans les deux cas, la puissance d'aspiration diminue. Assurez-vous que vous avez correctement fixé le couvercle du bac à poussière au bac à poussière, ainsi que le bac à poussière à l'appareil (voir l'image ci-dessous). Le filtre n'est pas présent dans l'appareil Assurez-vous que le filtre se trouve dans l'appareil et qu'il est correctement assemblé (voir l'image ci-dessous). Si vous avez vérifié les points ci-dessus et que la puissance d'aspiration de l'appareil est toujours inférieure à la normale, confiez-le à un Centre Service Philips ou contactez-nous à l'adresse www.philips.com/support pour obtenir de l'aide.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :FC6823/01R1 , FC6904/01 , FC6823/01 .