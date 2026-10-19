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Comment nettoyer mon aspirateur sans fil Philips série 7000

Pour savoir comment nettoyer le bac à poussière, le filtre, la brosse et le réservoir d'eau de votre aspirateur sans fil Philips série 7000, consultez les sections ci-dessous. Le nom du modèle figure sur le manche. Vous pouvez également vous référer à l'image ci-dessous.
 

Modèles 7000

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : FC6823/01R1, FC6904/01, FC6823/01.

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