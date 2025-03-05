Assistance Philips

Ma peau est irritée après l'utilisation de mon rasoir Philips

Si vous utilisez un rasoir Philips pour la première fois ou si vous venez de remplacer ses têtes de rasage, n'oubliez pas que votre peau a besoin de s'habituer aux (nouvelles) têtes de rasage. Par conséquent, votre peau risque d'être légèrement irritée au départ. Prévoyez une période d'adaptation de deux à trois semaines pour vous habituer à votre nouveau rasoir Philips. Vous pouvez également utiliser une crème/lotion à l'aloe vera, une crème hydratante ou une lotion après-rasage sans alcool pour minimiser les irritations cutanées après le rasage. Pensez également à laisser votre peau récupérer entre chaque utilisation.



Suivez les conseils ci-dessous pour obtenir des résultats optimaux avec votre rasoir Philips et éviter les sensations désagréables ainsi que les irritations cutanées.