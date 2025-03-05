Ma peau est irritée après l'utilisation de mon rasoir Philips
Publié le 5 mars 2025
Si vous utilisez un rasoir Philips pour la première fois ou si vous venez de remplacer ses têtes de rasage, n'oubliez pas que votre peau a besoin de s'habituer aux (nouvelles) têtes de rasage. Par conséquent, votre peau risque d'être légèrement irritée au départ. Prévoyez une période d'adaptation de deux à trois semaines pour vous habituer à votre nouveau rasoir Philips. Vous pouvez également utiliser une crème/lotion à l'aloe vera, une crème hydratante ou une lotion après-rasage sans alcool pour minimiser les irritations cutanées après le rasage. Pensez également à laisser votre peau récupérer entre chaque utilisation.
Suivez les conseils ci-dessous pour obtenir des résultats optimaux avec votre rasoir Philips et éviter les sensations désagréables ainsi que les irritations cutanées.
Assurez-vous que votre peau est propre avant d'utiliser votre rasoir Philips.
Veillez à ce que votre tête de rasage soit entièrement en contact avec votre peau.
Exercez une pression légère et déplacez lentement la tête de rasage sur votre peau, en décrivant des mouvements circulaires.
Coupez préalablement les poils longs et difficiles à raser.
Prévoyez une période d'adaptation et laissez votre peau se reposer entre les séances de rasage.
Lorsque vous nettoyez les têtes de rasage, la lame et la grille, n'oubliez pas qu'elles sont assemblées par paires. Si vous placez accidentellement une lame dans la mauvaise grille, plusieurs semaines pourraient être nécessaires avant d'obtenir à nouveau un rasage optimal.