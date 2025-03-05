Je n'obtiens pas de bons résultats avec mon rasoir Philips
Si votre rasoir Philips ne fonctionne pas aussi bien que prévu, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.
Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante.
Les performances de votre rasoir peuvent avoir diminué, car il a besoin d'être nettoyé. Des poils ou des particules de saleté peuvent être coincés à l'intérieur, empêchant les têtes de rasage de fonctionner correctement.
Pour résoudre ce problème, nettoyez soigneusement votre rasoir. Retirez les têtes de rasage et nettoyez également l'intérieur du rasoir. Pour obtenir des instructions de nettoyage détaillées, reportez-vous à votre manuel d'utilisation ou regardez la vidéo ci-dessous.
Sur certains rasoirs, un symbole d'alarme de nettoyage clignotera pour vous indiquer que le rasoir a besoin d'être nettoyé.
Conseil : après avoir appuyé/cliqué pour démarrer la vidéo, appuyez/cliquez sur l'icône en forme de roue dentée en bas de la vidéo pour activer les sous-titres pour votre langue (si nécessaire).
Votre rasoir peut également mal fonctionner s'il a été incorrectement monté. Pour obtenir des instructions complètes sur ma manière de remonter votre rasoir, reportez-vous à votre manuel d'utilisation ou à la vidéo ci-dessous.
Pour des résultats optimaux avec votre rasoir Philips, effectuez des mouvements circulaires tout en appliquant une légère pression, comme illustré ci-dessous.
Les derniers modèles S7000 et S9000 vous aideront à réaliser des mouvements circulaires parfaits grâce à leur détecteur de mouvement.
Si vous utilisez un rasoir Philips pour la première fois, n'oubliez pas que votre peau a besoin de s'habituer au rasoir électrique. Par conséquent, votre peau risque d'être légèrement irritée au départ. Prévoyez une période d'adaptation de deux à trois semaines pour vous habituer à votre nouveau rasoir Philips.
Vous pouvez également utiliser un lait hydratant ou une lotion après-rasage pour minimiser les irritations cutanées après le rasage.
Le rasage des poils longs peut être inconfortable et irriter la peau.
Si vous ne vous êtes pas rasé depuis plusieurs jours et que vous avez une barbe fournie, taillez-la avant de commencer le rasage. Cette technique permet également d'accélérer le rasage.
Certains rasoirs Philips disposent d'un embout tondeuse que vous pouvez utiliser pour tailler votre barbe. Vous pouvez également utiliser une tondeuse à barbe standard.
Si aucun de ces conseils ne vous a été utile, votre rasoir est peut-être endommagé. Nous vous recommandons de solliciter une réparation ou un échange pour votre rasoir.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :S7782/50 , S5585/10 , S5587/10 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›