Mon rasoir Philips est très bruyant

Chaque tête de rasage se compose d'une lame et d'une grille, et s'accompagne d'un anneau de fixation pour la maintenir en place dans l'unité de rasage (autrement dit, le support pour tête de rasage). Chaque lame et grille forment un ensemble unique ; après le nettoyage, efforcez-vous de systématiquement replacer la lame dans sa grille respective. Placez l'élément de coupe dans la grille avec les lames orientées vers le bas.



Lorsque vous utilisez le système de fixation pour sécuriser les têtes de rasage dans l'unité de rasage, assurez-vous qu'elles ont été correctement fixées. Si le système de fixation est correctement placé, il ne doit pas se soulever si vous essayez de le séparer de l'unité de rasage.



Si votre modèle de rasoir est équipé de têtes de rasage qui s'insèrent dans le système de fixation avant d'être sécurisées dans l'unité de rasage, assurez-vous que les encoches des têtes de rasage sont bien encastrées dans le système de fixation (voir l'illustration ci-dessous).



Pour de plus amples instructions sur le retrait et la remise en place des têtes de rasage, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre produit.