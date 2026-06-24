- Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon
- Enfoncez la valve blanche dans la pompe aussi loin que possible
- Vissez le biberon sur le corps du tire-lait
- Placez le coussin dans le corps du tire-lait.
- Poussez la partie intérieure du coussin dans l'entonnoir jusqu'à la ligne (indiquée par une flèche)
- Pressez le coussin sur le bord de l'entonnoir, en veillant à recouvrir le corps du tire-lait.
- Placez le diaphragme en silicone dans le corps du tire-lait. Avec les pouces, pressez fermement pour assurer une étanchéité parfaite
- Fixez le(s) tube(s) et le(s) capuchon(s) sur le(s) diaphragme(s) en silicone.
- Fixez le(s) tube(s) sur le bloc moteur.
- Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour brancher le bloc moteur sur la prise murale.
- Le tire-lait est prêt à l'utilisation
- Conseil : vous pouvez placer le couvercle sur le coussin pour que le tire-lait reste propre.
Remarque : ce tire-lait ne peut être utilisé que s'il est branché sur une prise secteur.