Votre aspirateur avec sac Philips est équipé de deux filtres : un filtre de protection du moteur et un filtre d'évacuation.

Le filtre de protection du moteur est lavable et doit être nettoyé toutes les quatre à six semaines, ou au minimum à chaque fois que vous remplacez le sac à poussière. Nous vous recommandons de remplacer ce filtre tous les ans. Le filtre d'évacuation n'est pas lavable. Un remplacement annuel suffit.

Nettoyage du filtre de protection du moteur :

Le filtre de protection du moteur est situé derrière le sac. Pour accéder au filtre, retirez le porte-sac avec le sac à poussière. Procédez comme suit pour nettoyer le filtre :

Retirez le boîtier du filtre et le filtre en mousse de l'appareil (illustration A1). Séparez le filtre en mousse lavable de son boîtier (illustration A2). Tapotez le filtre en mousse au-dessus d'une poubelle pour le nettoyer et lavez-le délicatement pour éliminer la saleté incrustée. Concentrez-vous sur les zones présentant une accumulation visible, mais évitez de frotter trop fort pour ne pas endommager les fibres du filtre. Rincez le filtre sous le robinet jusqu'à ce que l'eau soit claire (illustration A3). Attendez 24 heures que le filtre en mousse soit complètement sec (illustration A4). Remontez les pièces (illustrations A5 et A6).

Remplacement du filtre d'évacuation :

Le filtre d'évacuation est situé à l'arrière (ou en dessous) de votre aspirateur Philips, derrière une grille amovible. Ce filtre ne doit pas être lavé ni nettoyé. Pour des performances optimales, il est fortement recommandé de remplacer le filtre d'évacuation tous les ans (illustration B).

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide via la page http://www.philips.com/support.