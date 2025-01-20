Termes recherchés

Assistance Philips

Comment nettoyer le filtre de mon aspirateur Philips ?

Publié le 20 janvier 2025

Découvrez dans l'article ci-dessous comment nettoyer régulièrement les filtres de votre aspirateur Philips et garantir des performances de nettoyage optimales.

Votre aspirateur avec sac Philips est équipé de deux filtres : un filtre de protection du moteur et un filtre d'évacuation. 

 

Le filtre de protection du moteur est lavable et doit être nettoyé toutes les quatre à six semaines, ou au minimum à chaque fois que vous remplacez le sac à poussière. Nous vous recommandons de remplacer ce filtre tous les ans. Le filtre d'évacuation n'est pas lavable. Un remplacement annuel suffit.

 

Nettoyage du filtre de protection du moteur :

Le filtre de protection du moteur est situé derrière le sac. Pour accéder au filtre, retirez le porte-sac avec le sac à poussière. Procédez comme suit pour nettoyer le filtre :

  1. Retirez le boîtier du filtre et le filtre en mousse de l'appareil (illustration A1).
  2. Séparez le filtre en mousse lavable de son boîtier (illustration A2).
  3. Tapotez le filtre en mousse au-dessus d'une poubelle pour le nettoyer et lavez-le délicatement pour éliminer la saleté incrustée. Concentrez-vous sur les zones présentant une accumulation visible, mais évitez de frotter trop fort pour ne pas endommager les fibres du filtre. Rincez le filtre sous le robinet jusqu'à ce que l'eau soit claire (illustration A3).
  4. Attendez 24 heures que le filtre en mousse soit complètement sec (illustration A4). 
  5. Remontez les pièces (illustrations A5 et A6).

 

Remplacement du filtre d'évacuation :

Le filtre d'évacuation est situé à l'arrière (ou en dessous) de votre aspirateur Philips, derrière une grille amovible. Ce filtre ne doit pas être lavé ni nettoyé. Pour des performances optimales, il est fortement recommandé de remplacer le filtre d'évacuation tous les ans (illustration B).

 

Si vous avez des questions après avoir lu cet article, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide via la page http://www.philips.com/support.

Nettoyage des filtres de l'aspirateur avec sac

L'aspirateur sans sac Philips est équipé de deux filtres : un filtre de protection du moteur et un filtre d'évacuation. Le filtre de protection du moteur est lavable et doit être nettoyé régulièrement. Le filtre d'évacuation n'est pas lavable. Un remplacement annuel suffit.

 

Nettoyage du filtre de protection du moteur :

Le filtre de protection du moteur se situe généralement dans ou derrière le bac à poussière. Pour nettoyer le filtre, procédez comme indiqué ici et/ou regardez la vidéo plus bas :

  1. Retirez le filtre de l'appareil (illustration A1).
  2. Séparez le filtre en mousse de son boîtier (illustration A2).
  3. Lavez les deux pièces pour éliminer la saleté incrustée. Concentrez-vous sur les zones présentant une accumulation visible, mais évitez de frotter trop fort pour ne pas endommager les fibres du filtre. Rincez les deux pièces sous le robinet jusqu'à ce que l'eau soit claire (illustration A3).

 

  1. Essorez le filtre en mousse pour éliminer l'excès d'eau (illustration A4).
  2. Attendez 24 heures que les deux filtres soient complètement secs (illustration A5).
  3. Remontez les pièces (illustrations A6 à A8).

Remarque : pour des performances optimales, nous vous recommandons de nettoyer le filtre de protection du moteur toutes les six semaines et de remplacer le filtre tous les ans. 

 

Remplacement du filtre d'évacuation :

Le filtre d'évacuation est situé à l'arrière (ou en dessous) de l'aspirateur Philips, derrière une grille amovible. Il n'est pas nécessaire de nettoyer ce filtre et il ne doit pas être lavé. Pour des performances optimales, nous vous recommandons vivement de remplacer le filtre d'évacuation tous les ans (illustration B).

Nettoyage du filtre de l'aspirateur sans sac
Play Pause
Contacter Philips

Nous sommes heureux de vous aider

Contacter Philips

Nous sommes heureux de vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.