Assistance Philips Je ne peux pas ouvrir le bac à poussière de mon aspirateur sans fil Philips

Si vous ne parvenez pas à ouvrir le bac à poussière de votre aspirateur sans fil Philips, il existe peut-être une solution simple. Vérifiez quel est votre modèle sur le tube et découvrez ici comment résoudre le problème vous-même.

Série 8000/7000 sans fil : Lorsque vous ouvrez le bac à poussière de votre aspirateur sans fil série 8000 ou 7000, procédez comme suit :

Éteignez l'appareil (image 1).

Retirez le bac en appuyant sur le bouton tout en maintenant l'appareil à un angle de 45 degrés (image 2).



Veuillez suivre ces étapes si vous souhaitez nettoyer le bac :

Soulevez la partie colorée pour accéder au bac (image 3). Conseil : si vous rencontrez des difficultés pour retirer cette pièce du bac, tapotez sur les contours du bac avec votre main à plat pour débloquer légèrement la partie colorée. Pour retirer la pièce plus facilement, placez votre main qui tient le bac en bas et soulevez la partie colorée avec l'autre main.



Videz le bac à poussière (image 4).

Rincez le bac à poussière sous le robinet. Évitez d'utiliser le lave-vaisselle (image 5).

Assurez-vous que le bac à poussière est complètement sec avant de le remettre en place (images 6-7).

Veillez à aligner d'abord la partie saillante du bac avant de le mettre en place.



Pour obtenir des instructions plus détaillées, regardez la vidéo ci-dessous. Série 5000 sans fil : Lorsque vous ouvrez le bac à poussière de votre aspirateur sans fil série 5000, procédez comme suit : Éteignez l'appareil (image 2).

Tenez l'appareil à un angle de 45 degrés, comme indiqué dans l'image 3. Retirez le bac à poussière en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé en bas. Conseil : Retirez le bac à poussière tout en maintenant l'appareil en position verticale pour éviter que des saletés ne tombent (image 4). Veuillez suivre ces étapes si vous souhaitez nettoyer le bac :

Soulevez la pièce colorée en la tenant au niveau des deux cercles dentelés bleus sur le côté pour la retirer du bac à poussière (image 5).

Videz la poussière recueillie dans le bac à poussière au-dessus de la poubelle (image 6).

Replacez le cyclone dans le bac à poussière en prenant soin d'aligner les deux parties (image 7).

Remettez le bac à poussière en place en commençant par aligner le côté filtre (image 8). Série 3000/2000 sans fil Si vous appuyez sur la gâchette de l'aspirette alors que le bac à poussière n'est pas correctement aligné, il risque de se coincer ou de se détacher. Vous observerez alors peut-être un espace entre le bac à poussière et le bloc moteur de l'aspirette. Pour résoudre ce problème, il suffit de pousser le bac à poussière vers le moteur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre les deux. Assurez-vous que l'alignement est réalisé correctement avant de pousser.



La vidéo ci-dessous vous montre le positionnement correct du bac à poussière et comment résoudre ce problème.

SpeedPro Max et SpeedPro : Lorsque vous ouvrez le compartiment de votre aspirateur SpeedPro (Max), procédez comme suit : Éteignez l'appareil.

Retirez le bac à poussière en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'aspirette, à côté du bac à poussière (image 1).

Retirez le couvercle et videz le bac à poussière (images 2-3).

Remettez le couvercle du compartiment à poussière en place. Il est correctement fermé lorsque vous entendez un clic (voir image 4).

Remettez le compartiment à poussière en place. Il est correctement placé lorsque vous entendez un clic (voir image 5).

Les solutions ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème ? Contactez-nous pour obtenir de l'aide via la page www.philips.com/support.

