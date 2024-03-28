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Je ne peux pas ouvrir le bac à poussière de mon aspirateur sans fil Philips

Si vous ne parvenez pas à ouvrir le bac à poussière de votre aspirateur sans fil Philips, il existe peut-être une solution simple. Vérifiez quel est votre modèle sur le tube et découvrez ici comment résoudre le problème vous-même.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : FC6823/01R1, FC6904/01, FC6823/01.

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