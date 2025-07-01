ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Mon épilateur Philips ne fonctionne pas

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles votre épilateur Philips ne fonctionne pas correctement. Utilisez le guide ci-dessous pour résoudre le problème.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRE700/00, BRE710/00, BRE224/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Autres liens utiles

Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?

Garanties

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance