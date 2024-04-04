1. Videz le bac d'égouttement, puis remettez-le en place.

2. Le cas échéant, retirez le mousseur à lait classique ou LatteGo de la machine.

3. Si un filtre AquaClean est installé, retirez-le du réservoir d'eau.

4. Videz le réservoir d'eau et versez-y la bouteille entière de solution de détartrage Philips. Ajoutez de l'eau à la solution de détartrage dans le réservoir d'eau jusqu'à l'indication Calc/Clean et remettez-le en place.

5. Placez un grand bol (1,5 l) sous le bec verseur.

6. Allumez la machine.

7. Appuyez pendant 3 secondes sur l'icône Calc/Clean, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt pour lancer la procédure de détartrage.

8. Pendant le cycle de détartrage, le voyant Calc/Clean clignote pour indiquer que le détartrage est en cours.

9. De l'eau s'écoule petit à petit par le bec verseur de la machine.10. Laissez la machine verser la solution de détartrage jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide. L'icône « Réservoir d'eau vide » s'allume.

11. Retirez le bol.

12. Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau claire.

13. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche jusqu'à l'indication Calc/Clean, puis remettez-le en place dans la machine.

14. Remettez le bol vide sous le bec verseur et passez à la procédure de rinçage ci-dessous.



Procédure de rinçage :

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour démarrer le cycle de rinçage. Ce processus prendra environ 3 minutes.

2. Pendant ce processus, les voyants du panneau de commande s'allument et s'éteignent pour indiquer que le cycle de rinçage est en cours.

3. Lorsque l'eau cesse de s'écouler de la machine, le processus de détartrage est terminé.

4. La machine chauffe automatiquement.

5. Lorsque les voyants des icônes de boisson s'allument en continu, la machine est à nouveau prête à fonctionner.

6. Le voyant AquaClean clignote pendant un certain temps pour vous rappeler d'installer un nouveau filtre à eau AquaClean.

7. Installez et activez un nouveau filtre à eau AquaClean dans le réservoir d'eau