Le café de ma machine espresso Philips est fade

Il est possible que lors de la sélection d'une mouture fine, vous avez accidentellement trop tourné le sélecteur, et que les deux meules se sont trop rapprochées. Si la mouture est trop fine, elle risque de ne pas absorber l'eau.



La solution consiste à régler à nouveau le broyeur sur une plus grosse mouture en tournant le sélecteur de broyage situé à l'intérieur du bac à grains de café sur un chiffre plus élevé ou un grain de café plus gros.

