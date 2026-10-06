Le café ne sort pas de ma machine espresso Philips
Si votre machine espresso Philips ne distribue pas de café, vous trouverez ci-dessous les causes possibles et les moyens de résoudre le problème.
Si cela arrive lors de la première utilisation de la machine, notez bien que dans ce cas, il est normal que seules quelques gouttes de café s'écoulent. Une fois que vous aurez préparé plusieurs tasses, vous devriez obtenir la quantité de café attendue.
Si votre machine espresso est très bruyante et que l'eau ne s'écoule pas dans le réservoir d'eau, cela est généralement dû à de l'air emprisonné. Les étapes suivantes vous aideront à résoudre ce problème : 1. Éteignez la machine. 2. Videz le réservoir d'eau et enlevez le filtre AquaClean ou tout autre filtre à eau utilisé par votre machine. 3. Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le en place. 4. Rallumez la machine. Une fois la machine chauffée, sélectionnez l'eau chaude et faites couler 2-3 tasses d'eau chaude.
Si vous utilisez un filtre à eau AquaClean, suivez ces étapes supplémentaires pour vous assurer que le filtre est préparé et correctement installé : 1. Secouez le filtre à eau AquaClean pendant 5 secondes. 2. Maintenez le filtre renversé dans un récipient/bol rempli d'eau et patientez jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'en échappe. 3. Replacez le filtre dans le réservoir et remplissez-le d'eau. 4. Redémarrez la machine, éteignez-la, puis rallumez-la. 5. Sélectionnez l'eau chaude et versez 2 à 3 tasses d'eau chaude.
Remarque : Pensez à remplacer le filtre AquaClean si vous l'utilisez depuis plus de trois mois. Ce filtre peut être obstrué s'il est utilisé depuis plus longtemps.
Si le groupe café est sale ou obstrué, cela peut également empêcher votre machine espresso de distribuer du café. Pour éviter cela, il est important de rincer le groupe café une fois par semaine, comme expliqué dans les étapes suivantes (ou dans notre tutoriel vidéo).
1. Éteignez votre machine espresso. Attendez 15 à 20 secondes, jusqu'à ce qu'elle soit complètement éteinte et n'émette plus aucun bruit. 2. Ouvrez la trappe de la machine et retirez le groupe café Vous pouvez le retirer en maintenant enfoncé le bouton « PUSH » sur le côté droit et en tirant le groupe vers vous. 3. Rincez soigneusement le groupe café avec de l'eau tiède et laissez-le sécher à l'air libre avant de le remettre en place.
Remarque : Pour un nettoyage en profondeur du groupe café, nous vous recommandons d'utiliser la pastille dégraissante Philips (CA6704).
Il est également possible que votre machine ne distribue plus de café si le bec verseur est obstrué. Vous pouvez le nettoyer et éliminer les saletés avec un cure-pipe ou une aiguille.
Si vous dépassez la quantité correcte de café moulu lorsque vous utilisez la fonction café moulu, le groupe café risque d'être trop rempli. Dans ce cas, le café moulu sera jeté et le café ne sera pas distribué.
Pour éviter ce problème lorsque vous utilisez la fonction café prémoulu, assurez-vous que la machine est correctement allumée et prête à l'emploi avant d'ajouter du café prémoulu dans le compartiment à café prémoulu. Utilisez uniquement une cuillère (fournie) entière de café moulu et enlevez l'excédent du dessus.
L'accumulation de calcaire à l'intérieur de votre machine espresso peut entraîner un dysfonctionnement. Toutes les machines espresso Philips sont équipées d'un indicateur de détartrage dédié. Nous vous conseillons de détartrer la machine dès que celle-ci vous l'indique.
Le compartiment à café prémoulu peut également empêcher votre machine à café de distribuer du café. Pour résoudre ce problème, suivez les étapes ci-dessous ou les vidéos d'instructions :
1. Éteignez votre machine espresso. Attendez 15 à 20 secondes, jusqu'à ce qu'elle soit complètement éteinte et n'émette plus aucun bruit. 2. Ouvrez la trappe de la machine et retirez le groupe café en maintenant enfoncé le bouton « PUSH » sur le côté droit et en tirant le groupe vers vous. 3. Ouvrez le couvercle du compartiment à café prémoulu et insérez-y le manche de la cuillère. 4. Soulevez et abaissez le manche de la cuillère jusqu'à ce que le café responsable de l'obstruction tombe. Si ces solutions ne permettent pas de résoudre le problème, contactez-nous pour obtenir une assistance supplémentaire.
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