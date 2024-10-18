Je n’obtiens pas de bons résultats avec mon Philips Lumea

Philips Lumea ne convient pas à tout le monde. Consultez les tableaux sur les teints de peau et les couleurs de poils dans le mode d’emploi (également disponible en ligne) et lisez attentivement les instructions de sécurité importantes pour savoir si Lumea est fait pour vous.

Couleurs de poils non compatibles : l’utilisation de Lumea est inefficace si vous avez des poils blond clair, gris, roux ou blancs, car ces teintes n’absorbent pas suffisamment la lumière.

Teints de peau non compatibles : vous ne pouvez pas utiliser Lumea si vous avez un teint de peau brun foncé à foncé, car ces teints de peau absorbent plus facilement la lumière, ce qui peut entraîner des douleurs, des rougeurs ou des brûlures.

Remarque : la couleur des poils et le teint de la peau peuvent varier selon les zones de votre corps. Bien qu’une zone du corps ne soit pas adaptée à l’utilisation de Lumea, une autre zone peut être adaptée en raison d’un autre teint de peau ou d’une autre couleur de poils.