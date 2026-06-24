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Comment nettoyer la bande d'humidification de mon aspirateur-nettoyeur Philips ?

Si vous souhaitez nettoyer la bande d'humidification de votre aspirateur-nettoyeur Philips, notez que cela est uniquement nécessaire lorsque des résidus bloquent le passage de l'eau. Lisez les lignes suivantes pour savoir comment la nettoyer.