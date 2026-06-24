Comment nettoyer la bande d'humidification de mon aspirateur-nettoyeur Philips ?
Publié le 24 June 2026
Si vous souhaitez nettoyer la bande d'humidification de votre aspirateur-nettoyeur Philips, notez que cela est uniquement nécessaire lorsque des résidus bloquent le passage de l'eau. Lisez les lignes suivantes pour savoir comment la nettoyer.
Retirez la bande d'humidification du réservoir d'eau. Rincez-la soigneusement et frottez-la à l'aide d'un chiffon sec.
Vous pouvez également laisser la bande tremper pendant la nuit dans une solution composée d'un volume de vinaigre et de trois volumes d'eau. Rincez abondamment après le trempage et frottez à l'aide d'un chiffon sec.
Vous pouvez commander une nouvelle bande d'humidification sous la référence CP0178/01.