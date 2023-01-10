Comment tailler ma barbe avec mon Philips OneBlade ?
Publié le 10 janvier 2023
Avec le Philips OneBlade, rasez, taillez et stylisez votre barbe. Avant de vous tailler la barbe, assurez-vous que votre peau est propre et sèche. Suivez les instructions ci-dessous pour savoir comment tailler votre barbe avec votre OneBlade.
Votre OneBlade est fourni avec différents sabots qui vous permettent de tailler votre barbe à différentes hauteurs.
Placez le sabot sur la lame, les dents orientées vers le haut.
Allumez votre OneBlade et placez-le sur votre peau.
Veillez à ce que le sabot soit entièrement au contact de la peau pour obtenir une coupe uniforme. Commencez par tailler vos poils dans le sens des dents du sabot et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse pour obtenir de meilleurs résultats.
Une fois que vous avez terminé, éteignez le OneBlade et retirez le sabot en le tenant par ses bords et en le tirant. Nettoyez votre appareil après chaque utilisation. Manipulez la lame avec précaution et ne la tapotez pas contre une surface, car cela pourrait l'endommager.
Remarque : La quantité et les types de sabots de coupe peuvent varier selon le modèle de OneBlade. Pour des instructions détaillées, reportez-vous toujours à votre mode d'emploi électronique ou contactez-nous.
Le OneBlade Pro est fourni avec un sabot de précision, qui vous permet de tailler vos poils à différentes longueurs. Pour vous familiariser avec les différents réglages, il est recommandé de commencer par le réglage le plus long et de le réduire jusqu'à ce que vous identifiiez votre hauteur préférée.
Pour tailler avec le sabot de précision :
Fixez le sabot à la lame en exerçant une légère pression jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Sélectionnez la hauteur de coupe souhaitée à l'aide de la molette. Les réglages correspondent à un certain nombre de millimètres, allant de 0,4 mm à 9 mm ou 10 mm, selon le modèle de OneBlade Pro que vous utilisez.
Allumez votre OneBlade Pro et placez-le sur votre visage, en veillant à ce que l'avant du sabot soit fermement appuyé contre la peau. Commencez à tailler les poils de votre visage en décrivant avec la lame des mouvements amples dans le sens inverse de la pousse du poil. Notez que tous les poils ne poussent pas dans le même sens. Pour des résultats optimaux, il vous faudra sans doute déplacer le OneBlade Pro dans différentes directions.
Une fois que vous avez terminé, éteignez votre OneBlade Pro. Vous pouvez maintenant retirer le sabot. Pour cela, tirez sur sa partie arrière, puis faite-le coulisser jusqu'à ce qu'il se détache entièrement de la lame.
N'oubliez pas de nettoyer les accessoires et l'appareil après chaque utilisation et ne le tapotez pas contre une surface dure lors du nettoyage.
Le sabot réglable de votre OneBlade vous permet de tailler votre barbe et votre moustache à des hauteurs comprises entre 1 mm et 5 mm. Chaque chiffre de la molette indique la hauteur des poils une fois coupés exprimée en millimètres.
Fixez le sabot à la lame de votre OneBlade jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Taillez dans le sens inverse de la pousse des poils pour un résultat optimal, en veillant à ce que les dents du sabot soient bien à plat contre votre peau. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour mieux comprendre.