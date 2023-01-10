Assistance Philips

Comment tailler ma barbe avec mon Philips OneBlade ?

Avec le Philips OneBlade, rasez, taillez et stylisez votre barbe. Avant de vous tailler la barbe, assurez-vous que votre peau est propre et sèche. Suivez les instructions ci-dessous pour savoir comment tailler votre barbe avec votre OneBlade.