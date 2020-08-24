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SWV5202/59
Profitez d'une qualité d'image et de son haute définition
Regardez la télévision haute définition avec une qualité exceptionnelle. Le câble HDMI™ haute vitesse permet d'obtenir une qualité audio et vidéo numérique inégalée, avec une résolution allant jusqu'à 4 x 1080p+.
HDMI 2.0
2 m
Ethernet
Prise en charge de tous les formats vidéo 3D pour être comme au cinéma en 3D ou expérimenter des jeux vidéos plus vrais que nature version 3D.
Sur un téléviseur HDMI avec tuner intégré, envoi de données audio numériques à un système audio Surround sans câble supplémentaire.
La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.