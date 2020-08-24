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SWV5102/59
Profitez d'une qualité d'image et de son haute définition
Regardez la télévision haute définition avec une qualité exceptionnelle. Le câble HDMI™ haute vitesse permet d'obtenir une qualité audio et vidéo numérique inégalée, avec une résolution allant jusqu'à 4 x 1080p+. Corps de fiche jack en aluminium anti-rayure, anti-effilochage, anti-abrasion et tressage de câble en nylon.
HDMI 2.0
2 m
Angle droit
Le boîtier métallique avec finition tressée protège le câble en améliorant sa durabilité.
Prise en charge des résolutions jusqu'au 4K ou UHD 2160p : votre écran est ainsi en mesure de rivaliser avec les systèmes numériques utilisés dans les cinémas.
Sur un téléviseur HDMI avec tuner intégré, envoi de données audio numériques à un système audio Surround sans câble supplémentaire.