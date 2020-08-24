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Câble HDMI avec Ethernet

SWV5002/59

Profitez d'une qualité d'image et de son haute définition

Regardez la télévision haute définition avec une qualité exceptionnelle. Le câble HDMI™ haute vitesse permet d'obtenir une qualité audio et vidéo numérique inégalée, avec une résolution allant jusqu'à 4 x 1080p+. Corps de fiche jack en aluminium anti-rayure, anti-effilochage, anti-abrasion et tressage de câble en nylon.

Voir tous les avantages

Vitesse de transfert élevée, jusqu'à 18 Gbits/s

Profitez d'une qualité d'image et de son haute définition

  • HDMI 2.0

  • 2 m

  • Ethernet

Expérience 3D

Prise en charge de tous les formats vidéo 3D pour être comme au cinéma en 3D ou expérimenter des jeux vidéos plus vrais que nature version 3D.

UHD 2160p (4K)

Prise en charge des résolutions jusqu'au 4K ou UHD 2160p : votre écran est ainsi en mesure de rivaliser avec les systèmes numériques utilisés dans les cinémas.

Audio Return Channel (ARC)

Sur un téléviseur HDMI avec tuner intégré, envoi de données audio numériques à un système audio Surround sans câble supplémentaire.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 177.8 kB
  • 20 July 2026

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