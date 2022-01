Créé spécialement pour votre Barre de son et votre téléviseur

Un piètement élégant développé pour être le support idéal de votre barre de son et de votre téléviseur à écran plat de 94 à 120 cm (37 à 47"). Vous pouvez ainsi installer votre barre de son et votre téléviseur sur le piètement pivotant et profiter de vos films dans le confort de votre maison.