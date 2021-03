Système FloatingCushions Deluxe avec mémoire de forme pour un confort naturel

La toute nouvelle conception FloatingCushion Deluxe de ce casque Philips permet un réglage multidirectionnel complet des coussinets qui épousent la forme de l'oreille sans avoir recours au système de boucle en forme de C. Le résultat : un design élégant qui offre une stabilité optimale en appliquant une pression répartie de façon régulière sur la tête et les oreilles de l'utilisateur. Vous bénéficiez ainsi d'un confort et d'une ergonomie incroyables.