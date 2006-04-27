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Arrêté

Casque sans fil Home Cinéma

SHC8585/00

Home Cinéma personnel

Ce casque reproduit un magnifique champ sonore en trois dimensions, ce qui en fait l'accessoire idéal pour apprécier la musique et les films.

Voir tous les avantages

Immersion complète dans un son Surround sans fil

Home Cinéma personnel

  • son Surround SRS WOW

  • Base de recharge

Coussinets préformés pour un confort assuré

La forme de ces coussinets ergonomiques à trois dimensions permet de répartir la charge de façon uniforme et offre un meilleur confort d'écoute.

Réglez la fréquence de réception en un tour de main

Une simple pression sur ce bouton ultrapratique placé sur le casque permet, via un circuit commandé par microprocesseur, de régler la fréquence de transmission de façon optimale en vue d'obtenir la meilleure réception possible et une qualité sonore exceptionnelle.

Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Spécificités Techniques

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