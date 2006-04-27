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Arrêté
SHC8585/00
Home Cinéma personnel
Ce casque reproduit un magnifique champ sonore en trois dimensions, ce qui en fait l'accessoire idéal pour apprécier la musique et les films.
son Surround SRS WOW
Base de recharge
La forme de ces coussinets ergonomiques à trois dimensions permet de répartir la charge de façon uniforme et offre un meilleur confort d'écoute.
Une simple pression sur ce bouton ultrapratique placé sur le casque permet, via un circuit commandé par microprocesseur, de régler la fréquence de transmission de façon optimale en vue d'obtenir la meilleure réception possible et une qualité sonore exceptionnelle.
Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.