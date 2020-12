Brosse nettoyante SmartClick pour un nettoyage en profondeur et en douceur

Nettoyez votre visage en douceur et en profondeur avec la brosse nettoyante clipsable. Ses 32 000 brins actifs massent et nettoient la peau en association avec votre soin nettoyant préféré. La brosse élimine les cellules mortes et augmente la micro-circulation. Utilisée avant le rasage, elle améliore le confort de la peau, pour une peau fraîche et éclatante.