Un programme de rasage personnalisé adapté à vos problèmes de peau

Obtenez des conseils adaptés à vos problèmes de peau, qu'il s'agisse de rougeurs, d'irritations dues au rasage ou de poils incarnés. Élaboré en collaboration avec des dermatologues, le programme donne des conseils relatifs à votre rituel de rasage et à votre technique via l'application connectée GroomTribe. Rasage après rasage, l'application suit vos progrès et adapte ses conseils, pour des résultats optimaux.