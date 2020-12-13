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Arrêté
R6L2F/40
La pile idéale pour les appareils à faible consommation
Pour vos appareils peu gourmands en énergie, choisissez les piles LongLife. Leur technologie au chlorure de zinc est idéale pour les horloges, les radios, les calculatrices et les télécommandes.
AA
Chlorure de zinc
Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.
Ces piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que le cadmium et le mercure.
Pour faciliter l'identification des types de pile les plus courants, nous utilisons un code couleur conforme aux normes industrielles.